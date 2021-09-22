青春期｜與叛逆少年和平共處3大法則　先肯定後糾正創造「雙贏」

到底該如何與青少年階段的孩子和平相處呢？身為新手父母的陳志恆老師說：「首先需要懂！」很多人都覺得教養孩子就是管、就是教，沒什麼大學問，但有當過爸媽的人就知道，從孩子還沒出生開始，就得不斷地學習，比如胎教。



等到孩子出生，接著必須學會判讀他為什麼哭？需要什麼？然而每個階段的孩子，都會有不同的需求與變化，父母理所當然的也必須保持彈性地隨時更新自己的教養知識。

以下是志恆老師與青少年相處的3法則：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 先調整心態：接受和放下

「孩子從兒童進入青少年時期，是一個從依賴到獨立的過程」，一方面需要仰賴父母的照顧，另一方面又強烈想要自主獨立。這時的父母必須先學會調整心態，接受孩子即將成為一個獨立個體的事實，並允許孩子擁有自己的隱私和秘密，將他們視為大人，適時地放手。

因為當父母越想要管控時，孩子會掙脫得越用力，親子間的衝突就會更嚴重，不但父母覺得生氣難受，孩子也很痛苦，最後形成一個難以打開的死結。

2. 學習「有效」的溝通方式：多聽少說

明白「叛逆」這件事是必然會發生的事後，再來還必須學習使用「有效」的方式與孩子互動。志恆老師分享，他經常碰到父母埋怨，為什麼明明已經跟孩子說過好幾百次，但一點用也沒有，孩子仍然故我地當作耳邊風？這時，他總會巧妙地反問：「既然知道是無效的話，那麼為什麼還要一而三，再而三地繼續講呢？」

對於國、高中階段，這些年齡稍長的孩子來說，其實事情的對錯，他們大抵都能區分，父母重複說教的內容，只會讓他們覺得嘮叨、厭煩。因此比起劈頭就念，父母更該在意的是，應該是「為什麼孩子明知道是不對的事情，但卻還是去做了？」，背後肯定有著極待被理解的原因。

別急著表明自己的看法，先試著聽聽孩子的想法、把孩子的話聽懂，後續才會有討論和溝通的空間！

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3. 找尋行為背後的正向意義：理解後肯定

看到這裡，很多父母大概想問：「難道我就只是聽，都不回應嗎？」當然可以回應，但是回應的方式必須有技巧：先是回應情緒感受，再來正向肯定行為。志恆老師使用簡單的情境舉例：

先-回應情緒感受

當孩子和父母分享快樂的事時，可以回覆他：「聽到你分享這件事很開心」；反之，如果是遇到挫折和難過時，可以使用同理心情回覆：「從你敘述這件事的口氣，我感受到你對這件事是很憤怒的，你感覺到很難過、很委屈等等」，不需要特別去說教或是分析問題，因為多數的孩子其實只是想要一個傾聽的對象。

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後-正向肯定行為

如果孩子願意再進一步分享的話，下一步要做的是「肯定行為背後的正向意義」。意思是，或許孩子的行為本身是不對的，但他會這麼做，有著潛在的正向意圖，需要父母循序漸進去發現並理解。比方說孩子考試作弊，很有可能是因為想要考高分，討爸媽歡心。

這時候便可以這麼對孩子說：「聽說你考試作弊，我相信你是想要考高分才這麼做的，可見你是在意成績的。看見你這麼注重課業，爸爸媽媽很為你感到開心。也許你也很擔心爸爸媽媽看到你的成績會不開心，會被責罵，可見你其實是很在乎爸爸媽媽的感受，我們很感動。」從事件中找到表現不錯，或是值得肯定的地方去鼓勵他，讓孩子明白自己可能是可以被理解的，當然，該糾正孩子的還是要教，也要讓孩子承擔行為的自然後果，但是，當這麼回應時，他們就比較願意敞開心房說出自己的想法，也更容易接受父母的提醒。

雖然這套「公式」聽起來有點繁瑣，但習慣之後，便能很自然地套用在日常的生活情境中。在孩子 18 至 20 歲以前，這段學習成長的過程雖然不易，但換個角度想，能夠被孩子需要與信賴，也何嘗不是一件挺有成就感、幸福的事呢？

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】