嬰兒健康｜保持仰睡、別急用枕頭6大建議　確保他們睡得安全舒適

家裏的Baby頭型是圓是扁，你是否也超在意？不少家長為了想讓寶寶有完美圓潤的頭型，寶寶一出生就迫不急待選擇中間有凹洞的嬰兒枕頭，或一開始就不讓寶寶仰睡，然而，這樣的做法是否安全？究竟寶寶要到幾歲才需要用嬰兒枕？就讓《Hello醫師》和你一起了解枕頭對於嬰兒的影響，替寶寶們打造安全舒服的睡眠環境。

文：于承宇 醫學審稿：林怡樺醫師／Hello醫師



6個方法打造寶寶安全睡眠環境（按圖了解）

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1歲前寶寶不需要枕頭

對成人而言，想要一夜好眠，枕頭絕對不可或缺。雖然枕頭可以幫助抬高成人頭部，讓呼吸道保持暢通，但寶寶卻還無法享受這些優點。反而在1歲前就用枕頭將寶寶頭部墊高，極有可能會壓迫到寶寶的呼吸道，導致呼吸不順而有生命危險。

根據衛福部國健署建議，1歲以下的寶寶不需要使用枕頭，同時也不應該在寶寶床的周圍放置填充玩具、棉被、抱枕等物，以降低寶寶窒息的風險。由於過早使用枕頭的寶寶，可能易因轉動頭部，導致口鼻遭枕頭悶住而無法呼吸，這也是許多嬰兒猝死（Sudden infant death syndrome，簡稱SIDS）案例的好發原因之一，建議新手爸媽們不得不慎。

嬰兒專用枕頭安全嗎？

包括嬰兒趴睡枕、頭型枕等任何形狀的枕頭，都不適合1歲以下的嬰兒使用。即便坊間許多嬰兒枕標榜採中間凹下、兩側偏高的設計，看似能夠固定寶寶頭部、防止亂動，其實寶寶仍能在睡夢中，將頭部轉到側面，造成面部遭兩側偏高的枕面蓋住、妨礙呼吸。若父母未及時發現，很可能釀成憾事。

嬰兒仰睡更安心

分娩時為了讓寶寶能順利通過產道，新生兒的頭骨因此柔軟具可塑性，因而經長時間的仰躺後，自然可能讓頭骨造成形變。

如此看來，若為鞏固頭型而避免寶寶採直接壓迫後腦勺的「仰睡」，似乎合情合理？事實上，嬰兒無論是趴睡或側睡，由於對肌肉的控制技巧與力量仍未發展完全，一旦不小心翻身時若口鼻被遮住，通常難以自行脫困，反而造成較高的猝死風險。

張博堯診所的主治醫生林怡樺提醒，1歲前的嬰兒趴睡是猝死最顯著的危險因子，而側睡也有一定風險，因此應讓滿周歲前的寶寶採仰睡姿。不建議爸媽一心為了追求寶寶頭型美觀，而種下可能陷寶寶於危險之中。

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定時移位 仰睡也能顧頭型

多數寶寶出生至滿月後，就能在仰睡時自行轉動頭部。他們通常受到有人活動及發出聲響的方向吸引，進而試圖轉動頭部探詢，因此家長們不妨定時調整嬰兒床的位置，避免寶寶因長時間保持同側壓迫頭部的睡姿外，對於建構圓潤的頭型也有所幫助。

創造安全的寶寶睡眠環境

睡覺是新生兒初期耗費最多時間的活動，想要寶寶一暝大一吋，新手家長們可確認以下幾點，提供寶寶安全安心的睡眠環境：

避免同床：不論父母或兄弟姐妹，熟睡後皆可能因無意識翻身壓住寶寶而不自知，由於成人體重壓迫到寶寶非常致命，應務必避免與寶寶同床共眠。尤其是小於4個月的嬰兒、早產兒、出生體重過輕嬰兒，同床風險更高。另外林醫生強調，若照顧者精神疲憊、患有重病，或有抽煙、喝酒、服用安眠或非法物質，皆應嚴禁同床。

嬰兒床保持淨空：嬰兒床表面應平坦且軟硬適中，切勿放置任何絨毛玩偶、枕頭、棉被、毯子在寶寶旁邊，以免寶寶睡眠中遭其他雜物遮蓋口鼻而難以脫困。

專屬嬰兒床：嬰幼兒需要獨立的嬰兒專用睡眠床；加裝床邊護欄的成人床並不適合作為嬰兒床使用，因為嬰幼兒頭部可能會卡在床緣和護欄間而有窒息風險。

善用包巾：若想幫寶寶蓋上毯子或薄被，建議不妨改以包裹的方式裹至寶寶胸口，或使用市售常見的嬰兒包巾，並選擇可讓寶寶手臂露出的設計，進而降低被毯蓋住臉部而提高窒息風險。

保持通風：台灣氣候炎熱，即使沒有開冷氣時也應保持室內通風，也別讓寶寶穿着過多衣物。盡量維持睡眠環境涼爽，不僅有助提升寶寶的睡眠品質，也能減少哭鬧。

打造無煙環境：新生兒的呼吸道和肺部都十分嬌嫩，也比成人更易受煙害摧殘，因此無論家長或親友，當與寶寶接觸或在其周圍活動，都應避免抽煙，為寶寶打造無煙害的成長環境。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：1歲以下還太早！嬰兒枕頭安全嗎？爸媽必看】