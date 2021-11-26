鍾嘉欣帶餅印細仔返港住隔離酒店　王祖藍曬全家幅細女似足爸爸

早前播出的台慶劇《星空下的仁醫》女主角鍾嘉欣表現大獲好評，更被視為視后熱門人選，日前鍾嘉欣帶同細仔Jared返港，入住隔離酒店，她在IG貼出兩母子的合照，兒兒子越大越似媽媽，非常可愛。而王祖藍昨日（25日)亦貼出全家福慶祝太太李亞男生日，李亞男抱著細女Hayley，眼大大非常可愛，鼻子和嘴巴似足爸爸！一家四口非常溫馨。



鍾嘉欣亦分享和囝囝Jared返香港去ONE · EIGHT · ONE酒店隔離的照片，只見嘉欣抱著囝囝，囝囝的樣貌五官和媽媽非常似樣，她更指這次可以跟囝囝拍拖！其實鍾嘉欣囝囝Jared以往一直被指像爸爸，不過隨著Jared長大，變得愈來愈似媽媽。

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王祖藍早前貼出全家福，留言「老婆，生日快樂」以慶祝太太李亞男生日，只見王祖藍抱著大女Gabby，李亞男則抱著細女Hayley。只見照片中細女Hayley眼大大，鼻子和嘴巴簡直和爸爸王祖藍一樣，亦有些網民認為Hayley的眼睛長得像媽媽李亞男。而大女Gabby早前亦被網友認為同爸爸如同餅印。

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