復課｜小孩不想上學　硬碰屬最後一招　即學7招誘導孩子開心出門

小滾是個不愛上學的孩子，他喜歡學校的溜滑梯、喜歡去畫畫剪紙、喜歡學校的哥哥姐姐、喜歡老師給的貼紙、喜歡在家裡模仿學校的口令……，但他就是不愛上學。「甚麼緣故，讓你不想去學校？」他的大眼睛泛起淚光：「在學校就看不到媽咪了。」對三歲的孩子來說，從日出到日落都看不到父母，真的是很漫長的時間。如何讓孩子心甘情願地出門上學，想必是許多爸爸媽媽每天早上都會遇到的課題。



７大招解救「上學危機」 依孩子個性自由運用

台灣小兒專科醫生蔡雨茵分享以下幾種方式，讓爸媽們可以自由應用，依不同小朋友的調性再進行調整：

復課對孩子來說還有一定壓力，父母用以下方法，協助孩子開心上學：（按圖了解）

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1. 繪本洗腦

在小朋友上幼稚園的前兩三個月，準備幾本和學校有關的繪本，例如上課與坐校車等，每天睡前當做親子共讀的題材，一天輪一本，讀到孩子對每本繪本都很熟悉，提升孩子對上學的期待感。

2. 課後獎勵

若孩子早上忽然有情緒激動的情形，比如說一時興起想要帶大型玩具（滑步車、腳踏車…等）去學校但是未果，父母可以藉由提及放學的活動或獎勵，例如孩子喜歡的水果或是去某個特殊的公園，迅速轉移小孩注意力，讓他願意放棄當下堅持的事情。蔡雨茵醫生指出，這招短期效果雖好，但缺點也很明顯，同一招多用幾次就沒效，還會變成跟孩子討價還價的僵局。所以還是建議多學習幾招，交叉使用，重點是出人意料，讓小朋友有驚喜的感覺，才能有效轉移注意力，避免落入討價還價或交換條件的窘境。

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3. 出門誘因

如果出門伴隨一些特殊的事情，比如可以穿上新買的鞋子、下雨可以穿雨衣雨鞋、或是讓他帶個小玩具在口袋裏，可以明顯提高小孩出門的意願。但要注意「臨機應變」，因為大人覺得有趣的事情，小孩未必願意買單，要找出這幾天小孩在意的事情，從中引發誘因讓孩子動心。比如前一天晚上讀了小熊的故事，小孩很喜歡，隔天就可以考慮讓他帶小熊貼紙去學校。

4. 掌心笑臉

這是蔡醫生從繪本上學來的招式，有一本書叫《掌心的秘密》，裏面的小女孩本來不喜歡去上學，後來媽媽在她掌心畫上笑臉，小女孩看到笑臉就想到媽媽，於是就能開心去學校。這招一開始效果奇佳，但大概持續一個多星期小朋友可能會開始覺得無趣，此時再來變換互動招式即可。

5. 爸爸人力

若孩子平常都是媽媽接送，偶爾可以讓爸爸載，蔡雨茵醫生提醒，人都是喜歡新鮮感，小朋友也不例外，偶爾換換爸爸，小朋友會覺得很新鮮，而且也能增進夫妻的情感。因為讓爸爸更能感受與體驗到媽媽的辛苦，同時也增進了爸爸與小孩之間互動的機會，在孩子的成長過程中，爸爸的陪伴跟媽媽一樣都是不可或缺的。

6. 提前規劃

前一天先跟小孩討論明天上學前想要吃的早餐？穿甚麼衣服？要去學校做什麼？隔天早上起來後小孩比較容易進入狀況。缺點是如果有突發狀況，打亂小孩原本期待的流程，就會發生意料之外的大崩潰，所以也不是百分之百有效，只能說是個減低風險的方案。

7. 強制執行

偶爾也會遇上好說歹說小朋友都不肯上學的狀況，通常超過時間就只能強制執行，直接扛出門抱上車，蔡雨茵醫生建議，這個做法偶爾還是需要祭出，這樣才能讓小朋友知道爸媽的底線在哪裡，而不是哭鬧就有效。然而，後續的處理與收尾工作也要做好，那就是用到這條方案後，通常放學時還要再跟小孩溝通安撫，讓他早上被強迫的情緒得以疏解，並不是強制執行完後就結束了。

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降低孩童排斥感 以傾聽、理解與接納取代一昧強迫

蔡雨茵醫師強調，不管用什麼方法，照顧者的內在都要穩定，知道不論如何，狀況都在掌握中，身為大人，我們總是有辦法把小孩送到學校，小孩就是因為反抗無效才會有情緒，適當地溝通，降低小孩的排斥感或「不必要的排斥」才是這些方法的背後用意。

另外，不要忘了傾聽孩子的感受，孩子不想上學有他的理由，雖然未必合乎大人的邏輯，但父母是否有表示理解和尊重是相當重要的。接受孩子當下的感覺和情緒，再適時給予愛和接納就夠了，不用再評論什麼或說道理，真的想要講道理，等情緒穩定的時候會比在當下討論效果好非常多。

父母心情轉換相當重要 回過頭看都是養兒甜蜜回憶

即便招式無效，父母也不要太灰心，對於孩子來說，找出各種方式來破解父母規劃的這項行為，也是很甜蜜的進步和成長，可以轉而欣賞孩子的創意和機靈，增添許多養兒育女的人生風味。

不管有多少招式，爸爸媽媽都是人，也都會有情緒。蔡雨茵醫師表示，這時要回到照顧自己內在的最初起點，就像接納孩子的情緒一樣，接住表現不好的自己，瞭解這只是暫時的情況，就跟孩子哭哭三分鐘一樣，不用太久就會過去，只要打起傘，雨後又是笑臉的情天。

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