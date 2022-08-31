港媽為求兒子開心 誠意打造星之卡比蛋糕：小小花思 大大滿足！

小朋友生日，爸媽都會用盡花思與他們慶祝！帶小朋友外出遊玩，或準備精美禮物，為的只是孩子的一笑。最近，有名媽媽在網上分享自製卡通蛋糕慶祝兒子生日，卡通人物更是星之卡比，而蛋糕其他裝飾都是利用周邊的食材，創意多變，神還原星之卡比！



港媽在網上群組「香港雪糕關注組」分享二仔生日所打造的星之卡比蛋糕，蛋糕主打是士多啤梨味雪糕，而周邊的裝飾則利用家裡的食材。花盡心思設計蛋糕，最後能神還原星之卡比蛋糕，兒子表示很開心！



從圖片可見，媽媽用盡心思還原卡通人物的神髓。眼睛部分用上紫菜食材；嘴巴和腳部則用上蘋果皮；而手就是用上粉色蝦片，面上的腮紅就用上糖果代替，感覺立體之餘又可愛。

截圖：Mat Thai@香港雪糕關注組

網民表示孩子真幸福，更謂「咁都比你諗到，勁」、「我仲以為係出面買，睇真啲，原來係你自己砌出黎……」、「創意滿分，仲整得好似好勁呀!!!」

行遍向大超市搜羅士多啤梨味雪糕

媽媽表示上班時已知仔仔要求星之卡比蛋糕，由於卡通人物主調顏色是粉紅色，那就選用士多啤梨味雪糕。不過，她走勻近五所超市仍不見士多啤梨味雪糕，最終在第六間找到相關味道。

夏天製作雪糕蛋糕是一大挑戰

天氣炎熱，要在雪糕上加裝飾不是易事。因為雪糕會慢慢溶掉，既要事前想好用甚麼裝飾，裝飾時又要加快動作佈置，怠慢一秒都不能。

有網民更稱要「抄功課」，為小朋友打造卡通蛋糕。作者媽媽便留言分享一些貼士，因為雪糕溶掉會令雙腳不能定位，所以要加上牙籤來定型。

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