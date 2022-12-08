卡通動畫Gabby’s Dollhouse（蓋比的娃娃屋）於Netflix擁有極高人氣，故事講述 Gabby 同她的玩具屋朋友展開一系列精彩的冒險！一眾角色近日跳出銀幕，幻變成HIT爆全城的精品，包括高度還原的蓋比娃娃屋、主題場景、Plush公仔等；此外Gabby’s Dollhouse特別聯乘玩具反斗城，12月6日起於尖沙咀與銅鑼灣分店打造全港首個冬日打卡裝置，走進主題區同 Gabby 攝下動人難忘一刻， 又可以一睹 Gabby玩具展覽及試玩專區，為今個聖誕留下最甜蜜的粉紅回憶！



👉🏻👉🏻文末最底有送禮詳情👈🏻👈🏻

Gabby’s Dollhouse冬日打卡裝置

日期：2022年12月6日至2023年1月2日

地點：玩具反斗城海運大廈、銅鑼灣皇室堡分店

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卡通動畫Gabby’s Dollhouse（蓋比的娃娃屋）主題玩具

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零售點：Shumiya、各大百貨公司及玩具店

總代理：Niche Base Technology Group Co Ltd

版權 : DreamWorks Gabby’s Dollhouse © 2022 DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

01親子送禮：卡通動畫Gabby’s Dollhouse 蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包

只要跟隨以下方法，就有機會得到蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包 (1盒)，讓小朋友與Gabby 及玩具屋朋友展開一系列精彩的冒險。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

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3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最想與Gabby玩甚麼遊戲？請填寫相關原因👈🏻👈🏻

活動日期：12 月8至12月16日

最具創意的 10 位參加者可獲贈Gabby’s Dollhouse 蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包（1盒）

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