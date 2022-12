卡通動畫Gabby’s Dollhouse(蓋比的娃娃屋)於Netflix擁有極高人氣,故事講述 Gabby 同她的玩具屋朋友展開一系列精彩的冒險!一眾角色近日跳出銀幕,幻變成HIT爆全城的精品,包括高度還原的蓋比娃娃屋、主題場景、Plush公仔等;此外Gabby’s Dollhouse特別聯乘玩具反斗城,12月6日起於尖沙咀與銅鑼灣分店打造全港首個冬日打卡裝置,走進主題區同 Gabby 攝下動人難忘一刻, 又可以一睹 Gabby玩具展覽及試玩專區,為今個聖誕留下最甜蜜的粉紅回憶!



Gabby’s Dollhouse冬日打卡裝置

日期:2022年12月6日至2023年1月2日

地點:玩具反斗城海運大廈、銅鑼灣皇室堡分店

卡通動畫Gabby’s Dollhouse(蓋比的娃娃屋)主題玩具

零售點:Shumiya、各大百貨公司及玩具店

總代理:Niche Base Technology Group Co Ltd

版權 : DreamWorks Gabby’s Dollhouse © 2022 DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

01親子送禮:卡通動畫Gabby’s Dollhouse 蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包

只要跟隨以下方法,就有機會得到蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包 (1盒),讓小朋友與Gabby 及玩具屋朋友展開一系列精彩的冒險。

參加方法:

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題,以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題:小朋友最想與Gabby玩甚麼遊戲?請填寫相關原因👈🏻👈🏻

活動日期:12 月8至12月16日

最具創意的 10 位參加者可獲贈Gabby’s Dollhouse 蓋比的娃娃屋 - 驚喜人物包(1盒)

