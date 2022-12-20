提升學習成效 重點是「持續學習」 必睇3大培養持續學習技巧

知識的重要性毋庸置疑，那麼究竟怎樣才能幫助小朋友走好這條學習之路呢？常見的回答是：培養學習習慣和培養興趣；這兩點的確非常重要，但是很多家長都會忽略了最重要的一點——持續學習。

資料來源：學而思



持續學習為何很重要呢？如果不持續學習，又會對小朋友造成什麼影響呢？小魚老師在此給各位家長簡單的羅列分析一下。

知識點有連貫性和銜接性

舉個很簡單的例子：只有掌握好加減乘除四則運算，才能學好更加複雜的文字題，因為複雜的文字題需要運用到複雜的計算，如果小朋友在學習時缺失了這部分的知識學習，小朋友即使在課堂上聽懂了，也很難熟練地運用並做對題目。而對於大部分的孩子來說，做不對就等於不會，很容易讓孩子產生挫敗感，從此喪失學習興趣。

同理，缺失其他知識點也很容易造成這種情況，知識是環環相扣的，小朋友缺失了一段時間的學習，相當於是缺失了其中的好幾環，越到高年級，越難銜接，銜接的時間亦越長。

小朋友需要接受重新學習之後的心理落差

能夠在中斷學習一段日子後，重新學習的小朋友，多半過往學習情況良好，對於自己的學習是有著一定的自信，然而重新學習需要面臨着種種狀況。小朋友在中斷學習的同時，其他小朋友繼續積極學習，努力趕超。

因此重新學習的小朋友實際是處於進度落後的狀態，甚至要直面自己在班級中有可能墊底的情況，對上課的內容從之前的全面接受到一知半解，造成學習上的心理落差。如果無法調節好小朋友的這種心理落差，很容易使得小朋友產生厭學的情緒，從而徹底放棄學習。各位家長們是否有信心協助小朋友調節及適應這種落差呢？

良性學習循環需要重新建立

小朋友在中斷後重新回歸，之前的學習習慣、學習體系其實都已經被打破，需要重新建立。就好像各位家長，放了一個長假後回歸工作，都需要花費一定的力氣和精力去調節工作狀態，小朋友亦如是。其實一個良性循環的學習狀態，需要耗費較長的精力和時間，更需要老師、家長和小朋友三方共同配合，缺一不可。很多家長可能覺得那我跟小朋友一起勤加練習，一定能夠追上進度的。可事實並非如此，這種狀況，短期是無法改變的。

做功課及練習是良性學習循環中關鍵的一環，有助提升小朋友的學習成效，而這位尖子生正正因為打破了良性學習循環，以致於學習成績下降。由此可見，持續學習除了有助建立良性學習循環，更有助小朋友的學習成效。

綜上所述，知識類的學習，切忌輕易放下，因為中斷後再學習，小朋友會面臨非常多的困難，而且很有可能從此就抗拒學習，反而不妙。反之持續學習不僅可令小朋友們穩扎穩打，一步步向前更能打好基礎，讓該門學科的學習更加牢固，亦可令小朋友較為容易陷入一個良性的學習循環，這種良性循環帶來的內驅力推動小朋友更加自主的學習。持續學習更教會了小朋友們何為堅持，學會不輕言放棄，這是學習上非常重要的一個好習慣。因此，讓小朋友持續學習的益處，遠比家長您所想像到的更多，切勿輕易放棄，中斷學習！

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