走佬袋清單2023｜走佬袋20件物品必備清單 私家醫院篇

預產期前1個月，準媽媽是時候要準備走佬袋了！公立醫院和私家醫院所需要準備的物品都不同，內文推介2023年私家醫院走佬袋必備清單，內文搜羅了20件必備物品。私家醫院大多數會提供大部分產婦所需要的物品，所以需要帶備的物件通常比公立醫院少。準爸媽可以根據醫院所提供的物品清單以及個人需要再作出適當調整。



不管是公立醫院還是私家醫院，都建議產婦分別準備產前和產後2個「走佬袋」，以方便找尋需要的東西。以下介紹私家醫院20件「走佬袋」必備的重要物品清單：

相關文章：走佬袋清單2023｜走佬袋20件物品必備清單 公立醫院篇

孕婦用品

1.準爸媽雙方的身份証明文件

準備本人和配偶的身份証明文件如身份證、護照，入院登記時會使用。公立、私家醫院同樣適用。

2.銀行卡、現金、八達通卡

用於繳費、購買所需用品。除了銀行卡和信用卡，建議也適量準備一些現金。

（PhotoAC）

3.保險卡、付款保證書

如需要申請保險，必須帶備以上物品。

4.手機

一般需要住院幾天，可用作與他人聯絡和消磨時間。

5.手機充電器、充電線及插頭

必須準備充電物品，以免手機沒電。

（PhotoAC）

6.防疫用品

雖然口罩令取消了，但在醫院範圍內仍需要佩戴口罩。準備酒精搓手液或消毒濕紙巾可在必要時使用。

（PhotoAC）

7.零食

可以提早準備產婦喜歡，並適合吃的零食，滿足心靈需求。

8.眼罩、耳塞

如準媽媽容易因周圍環境影響睡眠，建議在睡覺時使用眼罩或耳塞，以提升睡眠品質。

9.耳機

可看影片和聽歌。

10.產婦衛生巾（一包）

私家醫院大多會提供，但以防萬一可以多帶一些。

11.網褲（視乎情況）

配合產婦衛生巾使用，可代替一般內褲，比較透氣和彈性大，私家醫院可能會提供。

（PhotoAC）

12.安睡褲（一包）

入院頭1、2天護士會幫忙換產婦衛生巾。如果需要自行換衛生巾，很多媽媽會選擇用安睡褲，也可以代替內褲，十分方便。

13.沖洗瓶（視乎情況）

產後孕婦用來清潔下體傷口，私家醫院或會提供，可以查詢醫院再看看是否需要準備。

14.哺乳胸圍（三至四件）

為哺乳媽媽專門設計的胸圍，方便媽媽哺乳，需要自行準備。

（PhotoAC）

15.長袖開胸式睡衣（兩至三套）

醫院裏冷氣比較冷，為免著涼，不管是冬天或是夏天都建議準備長袖睡衣。如果媽媽打算哺乳，建議準備開胸款式的睡衣。

16.保溫杯

產後建議媽媽頭幾天都喝暖水，可自備保溫杯方便盛載暖水，亦可以用來焗醫院提供的炒米茶。

17.個人衛生、護膚用品

可攜帶洗面乳、爽膚水、乳霜、潤唇膏等，根據自己需要準備。大部分私家醫院會提供牙刷、牙膏、洗頭水等，如產婦有特別需要可自行準備。

18.爽身粉

因產婦在生產後不能洗澡，可以帶備爽身粉，保持身體乾爽。

19.襪（三至四雙）

可多帶幾雙襪更換，醫院不會提供。

（PhotoAC）

嬰兒用品

1.嬰兒的衣物（兩至三套）

私家醫院會準備嬰兒大部分物品，只需要準備寶寶出院時的衣物，如包被、手套、和尚袍等。

（PhotoAC）

其實私家醫院的費用已包含了大部分孕婦所需要的物品。曾經也有媽媽分享入住私家醫院後才發現很多物品醫院都準備好了，無需自行攜帶。建議孕婦如果選擇在私家醫院分娩，可以先向醫院查詢會提供甚麼物品，以免造成浪費。

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