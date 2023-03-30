復活節親子好去處｜西貢 坐船出海遊歷小島 鹽田梓村走訪教堂古蹟

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？復活節旅遊活動不一定到海外，其實本地玩樂也有很多特色地區。這次帶大家到西貢，這地區也是香港特色好去處，能夠遠離都市繁囂，靜靜地感受小島自然風光和人情味！01親子為大家整理了兩條親子一日遊路線供大家參考，希望一家大細過一個充實的週末！



(A)小島探索之旅

難得去西貢喘一口氣，當然要乘船遊歷各個小島，家長和小朋友一同了解小島背後的文化風情，上一堂獨特的歷史課！

(網上圖片)

1. 西貢碼頭 尋覓白腹海鵰蹤跡

要去小島前必先到西貢碼頭比較各間船務出海的價錢和套餐，有些船務可直接來回一個景點，有些則推出如「環島遊」、「岩石觀賞遊」等套裝行程，任君選擇。西貢碼頭亦是攝影愛好者捕捉白腹海鵰的熱門景點，白腹海鵰現為中國國家II級重點保護物種，而西貢羊洲正好居住了一對，時不時在西貢海岸上空傲翔，幸運的話或能瞥見牠們的蹤影。

前往方法：

交通：

1.港鐵彩虹站C2出口，搭乘1A號綠色小巴

2.港鐵坑口站，搭乘101M號綠色小巴

或，先到達西貢巴士總站再行走約6分鐘

前往西貢巴士總站的交通：

九巴92、299x、94、99、292P、96R、新巴792M

已荒廢的鹽田(網上圖片)

2. 鹽田梓 追溯村民歷史

從西貢碼頭到鹽田梓大約只需15分鐘，島上居民昔日以曬鹽為生，故島上有一大塊鹽田，但現已荒廢。島上食店寥寥無幾，但亦有一間由村公所改變而成的鄉誼茶座，可和小朋友一起品嘗客家四色茶果(杏仁、雞屎藤、蕃薯、南瓜味)；鹽田梓的文化遺產也很值得一看，如聖約瑟教堂建於1840年，獲政府列為三級歷史建築，充滿濃厚宗教色彩的外觀，和內部很有文化氣息的裝璜，彷彿把時間定格在170多年前。如想了解鹽田梓村的歷史，由澄波書院改建而成的博物館，展示昔日島上居民的農具、家居用品等，特別的是書院部份課室的陳設如書桌仍保留至今，可以感受170多年來，同學在島上這間唯一的學校是如何上課。

鹽田梓村

開放時間：星期六、日

交通：西貢碼頭通記酒家對出乘搭街渡，時間約15分鐘，花費約50元

詳情

(網上圖片)

3. 橋咀島 觀賞白堊紀怪石

在西貢碼頭有些船務的遊覽套餐包乘船圍繞滘西洲、吊鐘洲一帶游走，在海上欣賞奇形怪狀的岩石，十分方便。大家亦可以選擇直接登陸橋咀島，位於香港地質公園內，可近距離觀賞岩石和獨特的地質。島上的岩石因火山岩漿流動形成別俱一格的紋理，見證了香港的火山歷史。其中必看的是歷史久遠，沿自於白堊紀時代的「流紋岩」，十分罕見。

交通：於西貢碼頭乘船前往，需時約半小時

詳情

(網上圖片)

4. 海鮮街

經過一整日步履不停的旅程，返回西貢碼頭後是時候大快朵頤，安撫一下肚皮。來到西貢怎可能不一嘗鮮美海鮮呢? 海鮮街內酒家、食肆林立，臨海品嚐漁民即日撈上的魚類、海產，好不快慰，故深受遊客歡迎，作為一天行程的結束最好不過了。

交通：由西貢碼頭步行約 3 分鐘

由西貢巴士總站步行約 3 分鐘

(B) 生態體驗遊

藉着假期遠離繁囂，一家大細齊齊享受大自然，採擷新鮮蔬果及學習生態知識，渡過一個有意義的週末！

(afcd.gov)

1. 獅子會自然教育中心 玩之餘學到嘢

獅子會自然教育中心是一座佔地34公頃的自然環境展館，設有「昆蟲館」、「貝殼館」、「漁館」、「農館」和「地質公園遊客中心」等等，小朋友可以透過生態展品和標本學會分辨各種動植物，館內有文字解釋生物常識，家長在一旁聲音導航，相信小朋友會獲益良多，寓學習於娛樂。各個展館佈置精美，十分吸睛，家長可以隨時幫小朋友和巨型展品拍照。

除了室內展館，戶外風景亦相當怡人，如蜻蜓池、中草藥園、示範農田等等，中心內亦設有全長約0.6公里的蕉坑自然教育徑，走完全程約45分鐘，小朋友參觀完展覽館，可直接親身接觸大自然。

開放時間：

逢 星 期 一 、 三 至 日 及 公 眾 假 期 ︰ 上 午 九 時 三 十 分 至 下 午 四 時 三 十 分

逢 星 期 二 ( 公 眾 假 期 除 外 ) 及 農 曆 年 初 一 及 初 二 休 館

交通：

如從西貢碼頭公共小巴總站出發，可乘搭1A小巴，於北港下車，再步行約6分鐘

或，乘搭下列交通工具，於北港下車：

巴 士：92 、96R 、792M ；小巴：1、1A、12、101M

詳情

+ 8

(Nature's Harvest 清新地 專頁)

2. 清新地有機農莊 餵山羊摘蔬果

清新地農莊環境清幽，農莊內不乏影相位，如紅色風車、大片綠悠悠的草地、迎接遊客的小羊等等，讓人有彷如身處異國的錯覺。園內的活動更是多姿多采，如香草盆栽製作、落手落腳耕種、採摘有機蔬菜、DIY工作坊、大自然廚房等等，更可以餵食小山羊，小朋友更可以大玩兒童遊樂設施，但不止小孩子，相信大人都會玩得樂而忘返！

開放時間：星期二至日，9am - 5pm (公眾假期例外)

地址：西貢白水碗(科技大學旁)

交通：

1. 先到達科技大學北門的巴士站。 從港鐵彩虹站可以轉乘綠色11號專線小巴或從港鐵鑽石山站轉乘91號巴士到達科技大學。

2. 到達科技大學正門的巴士站後， 可以從左手邊的閘門進入。進入後會有2條小路。 請往右轉下梯級。

詳情

(網上圖片)

３. 市場街 歐陸特色小店

結束行程後不妨返回西貢海旁廣場附近搜索美食，西貢最出名的美食當然是海鮮，但其實也有不少隱世小店藏匿於市場街中，當中不乏針對年青人口味的Café、西式餐廳，充滿歐陸風情，是醫肚不錯的選擇。

交通：

1.港鐵彩虹站C2出口，搭乘1A號綠色小巴

2.港鐵坑口站，搭乘101M號綠色小巴

或，先到達西貢巴士總站再行走約6分鐘

前往西貢巴士總站的交通：

九巴92、299x、94、99、292P、96R、新巴792M