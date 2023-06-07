嬰兒按摩｜家長必睇嬰兒按摩建議時間、環境、嬰兒反射動作

嬰兒按摩好處繁多，不少新手家長都十分願意學習為寶寶進行按摩，既可加強正向親子互動，又能幫助寶寶身體成長發展，可謂一舉多得。當然，進行嬰兒按摩亦有不少需要家長多加留意的事項，以下逐一分享。

本文作者：註冊中醫張塋醫師



首先，家長要懂得挑選最適合為寶寶按摩的時段。寶寶有很多不同的行為狀態，主要分為清醒狀態、睡眠狀態和轉換狀態。當中，清醒狀態又分為安靜清醒期、活動清醒期和哭泣；而睡眠狀態也可分為安靜睡眠期和活動睡眠期，亦即是我們所熟悉的熟睡和淺睡； 轉換狀態，亦即是處於清醒和睡眠之間昏昏欲睡的時候。最適合為寶寶進行按摩的時機，就是安靜清醒期。處於安靜清醒期的寶寶專注力高、反應敏捷、對周邊事物表現得相當有興趣，同時也會與家長有眼神接觸和交流。這個狀態下的寶寶很適合進行嬰兒按摩，因為他們的身心狀態相當穩定，也是學習能力最高的時機。

第二，家長需要懂得設置適合的環境為寶寶進行按摩，例如合適的溫度、燈光、背景音效等。準備數量充足而符合寶寶需求的物資亦十分重要，例如毛巾、防水地墊、按摩油等。當按摩開始後，寶寶可能已處於裸身的狀態，如果家長為取物資而離開現場，可能會令寶寶着涼；月齡較大的寶寶也許已經懂得爬行或步行，家長離開也可能會造成危險。

此外，家長需要認識不同的嬰兒反射，因為寶寶在按摩過程中也許會對某些刺激出現自動而非自主的反射動作，例如足底反射、巴賓斯基反射等等。這些反射動作不代表寶寶當下處於不適狀態，也會在發育的不同階段整合或消失，因此家長可通過觀察和比較這些反射來追蹤寶寶的成長。

最後，在按摩過程中觀察寶寶給予的線索，也是家長的一大課題。如何判斷寶寶當下是喜歡還是不喜歡、想要更多還是拒絕接受，是很多家長的難題。通過留意寶寶的面部表情、眼神接觸、呼吸節奏、身體語言、發出的聲音，家長能夠更清晰地明白寶寶的需求。據臨床及教學經驗所見，不同寶寶對按摩身體部位有不同的喜好；有些寶寶很喜歡腿部按摩，另一些寶寶卻喜歡面部按摩。家長必須學會觀察自己的寶寶，才能將按摩過程變成彼此幸福的時光。當寶寶在按摩過程中開始發出不願繼續的訊號，家長可以嘗試調整按摩手法、調節四周環境或加入輔助工具與安撫奶嘴或玩具等，然後再次觀察寶寶反應。千萬不要忘記尊重寶寶的意願，如果寶寶拒絕按摩，不妨另找合適的時機再度嘗試。讓寶寶由衷享受按摩的時光，才是進行嬰兒按摩的最大目的。