晚期病人停用抗生素入住善寧之家 尊重腦退化母意願不插鼻胃喉

撰文：糰子
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「記憶」是人生寶貴的資產，它不僅盛載人的過去，還幫助人維繫感情。80多歲的張煥好婆婆遇上「歲月神偷」，腦退化症於數年間蠶食她所有記憶，掠奪她的健康、言語、吞嚥和自理能力，侵奪她對家人的情感。「七年前媽媽已認不到我們，從那天起認知上她已『離開』。這些年來，我們不斷經歷哀傷，領悟『放下不等如放棄』」。女兒Emily言簡意賅總結這段歷程。
資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care

愛與承擔

2010年張婆婆曾切除腦腫瘤，其後復發接受電療出現腦退化，失去記憶力和認知功能，從此Emily五兄妹就被媽媽「遺忘」。Emily和姐姐辭職照顧媽媽，積極學習護理，每餐花一小時餵食，惟媽媽不敵病魔，2016年入住安老院。Emily和姐姐每天風雨不改，日夜輪流照顧媽媽。

Emily（圖右）和姐姐每天風雨不改，日夜輪流照顧患有腦退化症的媽媽。（相片獲善寧會授權轉載）

照顧患病年老的父母，最能考驗親情的深度和強度，承擔作照顧源自「愛」的力量。

疫情期間，安老院嚴禁探訪20個月。Emily和姐姐因而未能照顧媽媽，為她提供特別餵食。媽媽出現吞嚥機能退化，食量大減，身體消瘦，四肢委縮及半身僵硬。Emily透過視像會面得悉媽媽情況，並發現她痰咳及氣促，及後安老院安排醫生為張婆婆處方抗生素，惟三星期後情況未見好轉。

「我們明白媽媽是晚期病人，病情不能逆轉，只望減輕她的痛苦！」為紓緩媽媽的不適，家人一致同意讓她轉入「賽馬會善寧之家」，並成功申請「住院資助計劃」，大幅減免住院費用。善寧之家的駐院醫生評估張婆婆病情後，暫停處方抗生素並建議以其他方案代替餵食。

媽媽的病令Emily一家領悟「愛一個人不是留住，而是學懂放下、不放棄」。（相片獲善寧會授權轉載）

照顧是福氣

「腦退化症令人的腦部逐漸失去機能直至死亡，整個過程可能很漫長。常見的病徵除注意力、記憶力、語言能力等明顯退化外，吞嚥困難亦屬常見；隨著病情加深，身體機能衰退，病人會完全喪失飢餓感和吞嚥能力，如張婆婆病例。」善寧之家的醫生解釋，強行餵食易令病人梗塞、甚至危及性命，故醫生一般建議以鼻胃喉、或在胃部動手術，將營養奶和藥物注入身體；另一種是透過皮下注入葡萄糖水代替餵食。然而，不少家屬都難以接受建議，堅持病人多吃才對身體好。這份「執著」令雙方更痛苦。

由於張婆婆曾向家人表達醫療指示，堅持不插鼻胃喉，故Emily一家執行其意願，接受醫生建議，以皮下注入葡萄糖水代替餵食。「媽媽病了11年，7年來我們每餐花1小時給她餵食；我和姐姐照顧媽媽多年 ─ 只因愛，我們只心痛媽媽受病折磨，她生命力很強。我們雖有不捨，但不能強要留住她。愛一個人不是留住，而是學懂放下、不放棄。縱然照顧路途艱辛漫長，但我們沒一刻想過放棄，能與她一起學習、伴她走完人生、直至死亡，這是媽媽和我們的福氣。」生命的安排，不會忘記人的承擔與善良。

Emily和家人認為，照顧媽媽的路雖艱辛漫長，但過程能與她一起學習、伴她走完人生、直至死亡，這是子女無比的福氣。（相片獲善寧會授權轉載）

吞嚥困難餵食小錦囊

-宜以一小匙羮，逐小餵食

-要有耐性，餵食速度不宜太急

-不要強迫病人餵食

-不宜餵食固體食物

-將食物攪碎成糊狀餵食

-餵食湯類時，可混入凝固粉令湯變成糊狀

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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