【鄧明儀:幸福育兒】深涌｜留港享受無敵大草原 距離碼頭只15分鐘

在森林和原野是多麼的逍遙！當疫後人人報復式去旅行時，我選擇留港與兒子實行「去旅行唔一定要飛」系列。這次到達深涌郊遊，看盡無敵大草原、在家庭式小餐廳休息，渡過了休閒6小時，讓身心得以放鬆！

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



由碼頭步行10-15分鐘就抵達無敵大草原

由於馬料水碼頭搭船往深涌，由碼頭步行10-15分鐘，即抵達一大片恍似「飄零燕」及「仙樂飄飄處處聞」的大草原，讓小朋友放電式無拘束無限制地踢波、放飛機、放紙鷂、野餐、看牛牛，玩得累透就可以到旁邊的家庭式小餐廳休息，推薦其乾炒牛及煎蠔餅。我們一家就這樣無憂無慮的在綠油油的深涌hea了六小時！

+ 9

交通建議

1. 從馬料水搭街渡前往，船程30分鐘，留意每日只有兩班往返船期，星期六日及公眾假期隔開至三班。（去程8:30am、3:00pm；回程11:55am、6:15pm；週末加開去程12:30pm、回程2:15pm。）；

2. 從西貢市中心搭299x，在水浪窩下車，步行2小時；

3. 直接坐的士到榕樹澳，徒步到大約1小時；

4. 從西貢市中心搭7號小巴，在白沙澳下車，步行1小時45分鐘。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」