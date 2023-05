【鄧明儀:幸福育兒】深涌｜留港享受無敵大草原 距離碼頭只15分鐘

在森林和原野是多麼的逍遙!當疫後人人報復式去旅行時,我選擇留港與兒子實行「去旅行唔一定要飛」系列。這次到達深涌郊遊,看盡無敵大草原、在家庭式小餐廳休息,渡過了休閒6小時,讓身心得以放鬆!

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



由碼頭步行10-15分鐘就抵達無敵大草原

由於馬料水碼頭搭船往深涌,由碼頭步行10-15分鐘,即抵達一大片恍似「飄零燕」及「仙樂飄飄處處聞」的大草原,讓小朋友放電式無拘束無限制地踢波、放飛機、放紙鷂、野餐、看牛牛,玩得累透就可以到旁邊的家庭式小餐廳休息,推薦其乾炒牛及煎蠔餅。我們一家就這樣無憂無慮的在綠油油的深涌hea了六小時!

交通建議

1. 從馬料水搭街渡前往,船程30分鐘,留意每日只有兩班往返船期,星期六日及公眾假期隔開至三班。(去程8:30am、3:00pm;回程11:55am、6:15pm;週末加開去程12:30pm、回程2:15pm。);

2. 從西貢市中心搭299x,在水浪窩下車,步行2小時;

3. 直接坐的士到榕樹澳,徒步到大約1小時;

4. 從西貢市中心搭7號小巴,在白沙澳下車,步行1小時45分鐘。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家

