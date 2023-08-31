颱風蘇拉撞正9月1日開學日？一文看清颱風及暴雨信號返學安排

超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，香港天文台於今日（8月31日）早上表示，會在下午3時至5時之間改發三號強風信號。天文台指按照現時預測路徑，颱風蘇拉更會在本周五（9月1日）至周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶。 而本周五正值開學日（9月1日），開學日隨時受颱風影響，本文整理教育局及天文台因應惡劣天氣下而作出的學校停課指引。



天文台日前西移其預測路徑，預料「蘇拉」今天（31日）進入香港400公里範圍之後沿着廣東沿岸向西移動，周末（2日）最接近香港。而香港天文台更在昨日（8月30日）發出一號風球，今天（31日）下午3時至5時之間改發三號強風信號。

天文台預測熱帶氣旋「蘇拉」路徑圖。（天文台截圖）

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校必須停課。當信號發出時，學生已在上學途中，學校應實施應急措施並安排人手照顧即將或已抵校的學生，並須在安全情況下才可讓學生回家。

家長應早上5時30分留意最新天氣報告

若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課。

當三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課；若三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課。

按圖即睇教育局有關熱帶氣旋停課指引：

在暴雨方面，天文台發出黃色暴雨警告信號時，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。當天文台發出紅色或黑色暴雨警告信號，則按照發出信號的時間，採取相應行動。

例如在上午5時30分至8時前發出紅色或黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校則全日停課。而在上午10時30分至1時前發出，則下午校停課。

按圖即睇教育局有關暴雨停課指引：

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