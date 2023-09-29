小朋友講粗口屢勸不改 心理治療師建議三種方法糾正孩子惡習

陳太自出於書香世代，對就讀初小的兒子的品德培養向來嚴謹。丈夫長期在海外工作，公事繁忙，心中期望太太可以幫忙好好教導兒子，令他專心發展事業，於是照顧兒子的責任一直落在陳太身上。近來陳太觀察到兒子心情煩躁，說話時更夾雜一些粗言穢語，她對兒子屢勸不改的態度顯得手足無措。

撰文：阮慧敏（家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師）



受老師投訴感覺丟臉 親子關係出現危機

陳太亦多次接獲老師的投訴，指兒子在學校對同學說髒話，老師多次作出提點，甚至作出懲罰， 可惜情況並沒有改善。所以老師邀請陳太到校反映兒子的情況，希望她多教導兒子，觀察兒子的情緒。陳太頓感尷尬及無助，覺得兒子讓自己丟臉，自覺在老師前蒙羞，心想：「我是一個失敗的媽媽，沒有把兒子教好！」

返家後，陳太把兒子大罵一頓：「你這個X Y Z ！你的粗言穢語從哪裡學懂？我真的不懂得教你！你不要煩我！」兒子的怒氣向著媽媽直衝，叫道：「你這個X Y Z ！你都不要煩我！」陳太頓感傷心，察覺到親子關係出現危機，經朋友介紹，向心理治療師尋求幫助。

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心理治療師建議三大方法

心理治療師給予陳太安全感和支持，就她的情況分享家長介入的三個方法：

1. 覺察自己的負面想法，及其對情緒和行為的影響



「我是一個失敗的媽媽，沒有把兒子教好！」的想法令陳太感覺羞愧和憤怒，大罵兒子，連自己也按耐不住，衝口而出說髒話。兒子容易被媽媽激烈的情緒所牽引，更加生氣！ 再者， 「你這個X Y Z ！我真的不懂得教你！你不要煩我！」的說話令兒子感到媽媽放棄管教，孩子的粗言穢語可能會講得更痛快。心理治療師先安撫陳太的情緒，協助她調節自己的想法及控制情緒的技巧。憤怒是一種緊張狀態，可透過身體放鬆化解。陳太學習放鬆自己，並且平靜地呼吸，舒緩緊繃的身心，引導釋放緊繃的情緒。

2. 確認自己對兒子的愛，幫助孩子糾正惡習



媽媽擔心孩子是否學壞了是人之常情，出於對兒子的關愛。兒子可能曾經被人以粗言穢語責罵，可能根本不知道這句的意思，兒子講粗言穢語亦可能出於宣洩憤怒情緒，純粹發洩心中的怒氣。媽媽應引導兒子說出所思、所想，幫助孩子糾正惡習。例如，媽媽嘗試保持温婉的語氣向兒子說：「你這樣說很不禮貌，對別人來說是種侮辱。」、「我留意到你近來多說髒話， 我正在想你的內心是否因為面對一些壓力而感到有點害怕？ 有時候當我們的內心感到害怕，我們也會較容易感到憤怒，也可能會不知不覺便說了髒話來發洩。不過這只是我的猜想，你認為是甚麼原因令你有這個行為？」

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3. 教兒子其他宣洩憤怒情緒的方法



媽媽可以藉此機會教導兒子正面而不傷害他人的方法，例如扭毛巾、打咕臣、飲水、聽歌，來發洩憤怒情緒。

陳太在接受適切的心理治療後，不但掌握方法糾正兒子說粗言穢語的惡習，親子關係亦變得和諧。

《本文獲 家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小朋友說粗言穢語？心理治療師分享家長介入的三個方法」】

阮慧敏（家庭動力心理治療師、亞洲家庭治療學院會員、香港專業輔導協會認證輔導師）

作者：阮慧敏 家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師（yuene@familydynamics.com.hk）