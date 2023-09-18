新生兒肺積水源於嬰兒肺部成熟度不足 留意兩類嬰兒易有肺積水

撰文：阿言
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台灣組合S.H.E成員Selina（任家萱）同圈外男友「小徐」的兒子「小腰果」出世後，Selina表示等不到胎動就提前入院，透過注射催生針再自然分娩，但兜子剛出生時一度肺積水，需要住保溫箱外，還要插喉等等。有關新生兒肺積水問題，兒科專科 – 陳欣永醫生有以下分享。
本文作者：Dr. Bosco Chan 陳欣永醫生 兒科專科醫生

新生兒肺積水源於嬰兒肺部成熟度不足

BB還未出世時，在媽媽肚裡是被很多羊水保護著，不須靠肺部去呼吸，養份直接由媽媽臍帶輸送給BB。

但在出世後，就靠BB自行呼吸，視乎BB肺部是否能獨立地呼吸；但有些BB初出世時，因未適應，肺部成熟程度未足夠；所以當BB正常地出世後一哭，肺部會張開，會慢慢吸收到胎水，呼吸變得暢順。

但有些BB會因為一些原因令肺部成熟度不夠，所以在肺泡裏的表面張力力量也不夠時，令到BB的呼吸、哭的時候也張不開肺泡，令吸收胎水得較慢，形成俗稱的「肺積水」，繼而令BB出世後有氣喘、氣促情況發生。嚴重的話，可能需要給BB輸送氧氣、甚至需要檢查BB的血液含氧量，用上呼吸機去幫助呼吸。

尚未37週的早產BB因肺部不夠成熟，容易有肺積水或氣促喘氣的情況發生；另外，剖腹產BB因為沒有經過正常的產道擠壓，相對上胎水得會較慢，所以剖腹產BB會比經產道擠壓出生的BB，較容易出現肺積水的情況。而男性BB或體重較重的BB，因體重較重也較先容易出現肺積水的情況。

嬰兒曾有肺積水 並不影響肺部功能

肺積水情況並不會影響BB肺部功能，因為肺部每日都會成熟成長中，肺氣泡都會每日生長，所以不會因為試過有肺積水，而日後容易引起肺部的疾病。

懷孕檢查未能預先查出嬰兒有肺積水

在媽媽的肚裏面不會預先睇到BB有沒有有肺積水的情況，照超聲波可以檢查到BB的肺部，但就不會檢查到肺積水情況，因為BB在媽媽肚中已有胎水圍著。肺積水要看BB出世後，有沒有氣喘氣促的情況才可確定。

準媽媽其實沒什麼特別方法可以做。不過自然分娩即是順產是會減少肺積水情況出現。如果媽媽真的想避免這方面問題，當然不希望BB早產，所以避免有早產情況出現，同時間自然分娩會比剖腹產相對較好。

初生兒肺積水常見嗎？
BB出生時會有機會飲了兩啖胎水引致嗎？

早產BB(特別是週數較小的) 有大約超過10%嘅BB會容易出現氣喘、氣促及肺積水的情況。而足月的BB有大約4-5%有機會會有這些情況出現。

BB並非飲了胎水引致肺積水，而是視乎胎水吸收速度快不快。如果吸收得較慢，加上若肺部較不成熟，會導致氣喘氣促情況。大部分情況，都是先觀察，第一先要排除BB會否患上炎症感染等因素。因為氣喘氣促，會擔心BB出現一些感染情況發生。一般來說，如果BB有喘氣，會先照肺片，觀察及排除有沒有肺炎的症狀出現。如果嚴重，可能需要驗血，檢查炎症指數。

當排除了並非肺炎的情況，就無需特別使用抗生素，只需密切監測在溫箱保暖。正常會在8小時內，就會慢慢復原，氣喘減少，呼吸回復正常，不需使用氧氣，情況自然改善得到。

打催生針與肺積有關係嗎？

Q：以Seline為例，BB已經38周了，當初檢查BB時已經重3000克，頭圍也超過一周，而且選擇順產，打催生針有機會影響新生兒嗎？

催生針跟肺積沒有特別關係，選擇順產的話，經過正常產道已經相對於其他(例如:剖腹產BB) 已較好 。而BB重量三千克亦都不算過份重磅。所以不幸他有肺積水情況但若自然地很快復原，就不需要做任何治療也可以。

新生兒肺積水謬誤

肺積水和高齡產婦、生活習慣及飲食習慣完全無關

Dr. Bosco Chan 陳欣永醫生 兒科專科醫生
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