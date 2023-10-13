父母跟去畢業旅行真羞恥？特殊教育家長發聲　籲大眾多點同理心

畢業旅行對孩子來說，是難得能離家、和同學製造美好回憶的珍貴時刻。

尤其小六時，已逐漸將重心轉移至同儕身上（更別說初中高中了），若家長也跟着同行，不僅孩子本人、其他同學也難免有些尷尬。



畢旅家長如影隨形惹爭議

因此，日前這新聞一出，在網絡上造成不小迴響，且充斥着許多負面評論。

據發文者於PTT分享的截圖：「我家小孩從小到大的畢旅都是我們夫妻倆請假自己帶去，依照校方行程，找1、2個景點讓小孩跟同學合照，如果無聊我們就先去走走，如果好玩就會繼續留下來，晚上也訂同一間酒店，小孩去同學房間串門子打牌、玩手機，我們享受兩人世界，隔天一早可以睡到自然醒，悠閒吃自助式早餐」。

家長似乎很享受這樣的生活方式，但卻讓原PO感到不可思議。

特殊生家長有不同聲音

想當然爾，引起網民們一片冷嘲熱諷：

．「感覺控制狂，小孩可憐」

．「這也太可悲吧，畢旅爸媽還要跟，會被笑一輩子欸」

．「放過小孩吧」

．「畢旅都不畢旅了」

．「這太扯了吧，我無法接受」

．「這爸媽讓人感到好窒息」......



對一般家庭和孩子來說，的確很難令人接受，小編自己若小六畢旅父母跟着去，絕對羞到無地自容。

但「小一聯盟」一篇來自特殊生家長的無奈抗議，也非常令人在意！

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小孩反彈、網絡諷刺好為難

匿名家長呼籲：「希望媒體不要再大肆報導爸媽跟畢旅小孩會被笑的新聞，身為特殊生家長，其實也很不想跟好嗎！」

畢旅一個人就要五千，自己去玩都可以住很好了，為了讓孩子留下和同學一起出遊的美好回憶，老師又不放心讓小孩自己出遠門，怕臨時有狀況老師照顧不來......

家長也想放手讓孩子獨立，但又怕造成老師和同學困擾，真的是不得已才跟的，可說是犧牲三天自由還要多花錢。媒體報導後，小孩很反彈、網友冷嘲熱諷，特殊生家長有苦難言！

該家長也補充表示，老師在發通知時，有貼心說如果家長對行程有興趣的話歡迎一起同樂，只是最近新聞出來後，家長們都怕自己小孩被笑就不敢跟了。

因為小孩特殊狀況不是每位同學都知道，老師是說他之前帶過特殊生的家長，是自己開車跟着旅遊巴，我們現在也在想怎樣可以對小孩的影響最低、但又能照顧到，畢竟說真的，也可以體會孩子們不想要有家長跟的心情......

家長也於網民留言中透露，原本已經和孩子溝通好，願意讓家長跟着，結果新聞一出來，孩子怕被同學笑整個反彈。

網民提更佳解決方式

不少網民留言鼓勵：

．「評論一定有好有壞，很在意真的就別看評論，把手機放下，還給自己平靜」

．「想去就去，我才不要管新聞說什麼，路人愛說什麼隨便他們說；我以前也做媒體，現在是特生家長」

．「我女兒的同學都超羨慕爸媽可以參加學校活動耶」

．「不要理會，我覺得爸媽跟小孩一起出遊很棒，有甚麼笑點？」

．「辛苦了，確實蠻多特殊兒都會因此而選擇不去。家長要自費前往幾乎是兩倍價了，但孩子的回憶無價，支持媽媽！」

．「可以請老師公告：『老師這次請XXX的家長出席協助老師，當隨隊家長！』孩子就不會有自己『被家長跟着』的感受，甚至可能覺得有榮譽感呢！」

．「我覺得其實重點不是家長去不去，而是家長去了之後的『角色』是什麼，如果是幫忙照顧孩子、協助老師，能安孩子的心也讓老師覺得暖心；但如果跟去，就是想讓孩子有特權，真的就拜託不要製造團體生活困擾。」



每個家庭生長環境、氣氛不同，許多人到了小學中高年級，開始更注重同儕生活，也有仍然很黏爸媽的，各有各的相處之道，沒有什麼不好。

只是，從特教生家長角度來看，又有不同心境與難處，是一般家庭無法體會的；願大家都能多點同理心，世界會更美好。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸媽跟著去畢旅網一片諷刺，特殊生家長籲多點同理心：其實也不想跟好嗎！真的有苦難言】