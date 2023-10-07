以「我的理想」為題作文　孩子稱想當這死物　當父母的閱過都心虛

充滿童真的語言，有時候當頭棒喝發人深省的一句話，的會讓家長啞口無言。



世界上最遙遠的距離是，「我在你身邊，你卻在玩手機。」這句話當下聽起來有一點怪，但是再仔細細想，卻一點也沒有錯啊！

這位小學老師請同學寫了一篇「我的願望」作文，沒想到孩子不是要當科學家，或是消防員、YouTuber…，老師看完這位孩子的作文後，直接把文章發到了家長群裏，家長們看完後都沉默了。

孩子「我的願望」引人深思

原來孩子的願望是，當一部爸媽緊握在手的手機：

我的理想是做一部手機，這樣爸爸媽媽每天都能夠把我帶在身邊。



每天早晨爸爸媽媽醒來就會把我打開，開始看我，晚上爸爸下班回來躺在沙發上還會抱着我看，媽媽在帶我出去玩的時候也會一直看着我，我不用再擔心自己會走丟，會讓媽媽着急了。



做一個手機之後，媽媽會經常給我穿漂亮的衣服，每天給我把身上擦得乾乾淨淨的；爸爸會時刻把我抱在手裏，睡覺的時候都不會把我放開。



我不用每天再看那些看了好多遍的動畫片，也不用再羨慕別的小朋友有爸爸媽媽陪伴著。做個手機挺好的，我不開心的時候就關機，爸爸媽媽還是會很在乎我。



孩子喜歡手機，到底是像誰

看過這個願望後，老師當場無言，同時也在群組裏深切發文說到，「老師看到這篇作文很是震撼，這個孩子寫出了大多數家庭的真實情況，很多家長都成了手機控，可是我們的孩子更需要你的呵護，真心的希望每個家長 ， 每天能抽出一點時間來陪陪孩子，最好的教育是陪伴！」

而家長們看完後都沉默了，因為很多時候確實是這樣的：

孩子坐在書桌前寫作業，你坐在旁邊玩手機；接孩子回來的路上，你低頭刷着手機，孩子默默地跟着走，中間誰也沒有說話；在家孩子想和你玩會，你和孩子說：別煩我，你自己去玩，還有作業寫完了沒；在周末的時候，你寧願在家玩手機打遊戲，也不想帶孩子出去玩。

如果說，老師和家長最頭痛的就是就是孩子放不下手機了，總是默默想要把玩，就連短暫的吃飯時間都想要看手機，但是有沒有想過，孩子這麼喜歡玩手機，你也許你就是那個壞榜樣。

看過這篇文章後 ，真的覺得爸媽自己也不要一有空閒就拿手機看新聞、玩遊戲或是聊天，別讓孩子在生活中受到的冷落，只能抒發在作文ywgv ，回家的時候多陪陪孩子吧，不然有一天你就成了手機的爸爸，手機的媽媽，或是手機的老公，手機老婆呢。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子「我的願望」作文讓父母都沉默了，世界最遙遠的距離是，我在你身邊，你卻不看我只關心「它」!】