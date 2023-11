【鄧明儀:幸福育兒】生孩子一旦錯過便不再 生兩個孩子的18個理由

在專欄提到「生個孩子,能讓人生更完整」,並引述了台灣著名親子作家汪培珽撰寫的《還好,我們生了兩個孩子》,之後便收到不少讀者及朋友的詢問,說很想知道書中講述「要生兩個孩子的18個理由」。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



書中,汪培珽分析大部分父母的憂慮,拆解他們不生老二的33種理由,然後再道出要生兩個孩子的18個理由:1)孩子需要伴,在生活中互相依賴;2)兄弟姊妹能互動,讓父母心理上感輕鬆;3)父母不能代替「手足之情」;4)兩個孩子玩出的花樣,超出大人想像;5)孩子間會傾訴不讓媽媽知道的悄悄話;6)手足不求回報的慷慨,能培養孩子的感性;7)當你他日老了、病了,子女愈多愈能分擔;8)大家只生一個,舅舅、姑姑等稱呼將消失;9)生孩子有時效性,不要錯過生兩個而後悔;10)獨生子女都被封閉在自己的家庭小圈圈裏;11)獨生子女比較愛說話與不專心;12)相親相愛是伴,吵吵鬧鬧也是伴;13)孩子要有競爭,才知道媽媽好;14)再多的玩具,都比不上一個同伴;15)第二個孩子能分散父母的注意力;16)手足間會發生意想不到的化學作用;17)有了照顧第一個孩子經驗,行有餘力;作者在第18個理由總結說:「當然,只有一個孩子,人生還是可以很幸福的!」

她認為生孩子是有時效性的,一旦錯過了便不再!並且很想跟別人分享,那種一旦捧入掌手便不能自己的感動,即使小得微不足道,就像空氣,看不見,摸不著,但是沒有它,就沒有人生!卻一再強調,無論生多少個孩子,先要有「好好陪孩子」的心理準備,以及「一盆水的耐心」去教養孩子。

說到底,生養孩子從來都是只賺不賠的事,短暫的憂慮與壓力,換取將來的美味果實,以及人生無數的感動!

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「《還好,我們生了兩個孩子》生兩個的18個理由」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓