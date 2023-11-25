【鄧明儀:幸福育兒】生孩子一旦錯過便不再 生兩個孩子的18個理由

在專欄提到「生個孩子，能讓人生更完整」，並引述了台灣著名親子作家汪培珽撰寫的《還好，我們生了兩個孩子》，之後便收到不少讀者及朋友的詢問，說很想知道書中講述「要生兩個孩子的18個理由」。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



書中，汪培珽分析大部分父母的憂慮，拆解他們不生老二的33種理由，然後再道出要生兩個孩子的18個理由：1）孩子需要伴，在生活中互相依賴；2）兄弟姊妹能互動，讓父母心理上感輕鬆；3）父母不能代替「手足之情」；4）兩個孩子玩出的花樣，超出大人想像；5）孩子間會傾訴不讓媽媽知道的悄悄話；6）手足不求回報的慷慨，能培養孩子的感性；7）當你他日老了、病了，子女愈多愈能分擔；8）大家只生一個，舅舅、姑姑等稱呼將消失；9）生孩子有時效性，不要錯過生兩個而後悔；10）獨生子女都被封閉在自己的家庭小圈圈裏；11）獨生子女比較愛說話與不專心；12）相親相愛是伴，吵吵鬧鬧也是伴；13）孩子要有競爭，才知道媽媽好；14）再多的玩具，都比不上一個同伴；15）第二個孩子能分散父母的注意力；16）手足間會發生意想不到的化學作用；17）有了照顧第一個孩子經驗，行有餘力；作者在第18個理由總結說：「當然，只有一個孩子，人生還是可以很幸福的！」

她認為生孩子是有時效性的，一旦錯過了便不再！並且很想跟別人分享，那種一旦捧入掌手便不能自己的感動，即使小得微不足道，就像空氣，看不見，摸不著，但是沒有它，就沒有人生！卻一再強調，無論生多少個孩子，先要有「好好陪孩子」的心理準備，以及「一盆水的耐心」去教養孩子。

說到底，生養孩子從來都是只賺不賠的事，短暫的憂慮與壓力，換取將來的美味果實，以及人生無數的感動！

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「《還好，我們生了兩個孩子》生兩個的18個理由」

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