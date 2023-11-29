家庭音樂會為小童而設 從音樂學團結精神 樂器演奏為動物注入生命

家庭音樂會不單是為了可容忍嬰兒哭鬧和孩子走來走去。這些量身定制的音樂會通常採用相對簡單的音樂風格編寫，旋律和節奏比較短小及易於理解。音樂會通常專注於發展基本的演奏技巧和音樂概念，同時保持引人入勝和富有想像的特點。這些家庭音樂會可能會融入說故事的元素，甚至喚起特定的情緒或場景，從而激發小觀眾的好奇心和想像力。

作者：親沚媽媽



上個月某個週末絕對是令人著迷的一天，因為我有幸陪伴年幼的子女觀看一場音樂表演，通過迷人的鋼琴和弦樂，將動物和童話的元素擬人化、活靈活現地交織在一起，實在令人驚歎。

作品以動物故事為主題

現場洋溢著期待與興奮，孩子們興高采烈地入座，眼神充滿了驚奇。他們還不知道，自己即將踏上一段神奇的音樂之旅，弦樂器超凡的聲音將為《給孩童的音樂幻想小故事》（Fantasies for Children Musical Stories）選曲的精髓，注入生命力，這是一系列以動物故事為主題的鋼琴作品（你可以在YouTube上搜尋《給孩童的音樂幻想小故事》的頻道）。音樂會的第二部分是根據格林童話經典作品《侏儒妖》（Rumpelstiltskin）改編的音樂童話，最後一章是期待已久的音樂童話《灰姑娘》的全球首演。

隨著表演的開展，孩子們和我都被鋼琴的卓越多樣性所吸引，琴音巧妙地模仿了從螞蟻到大象等動物的調皮行為和活潑的本性。你可以從音樂中聽到快樂、驚奇和流轉的聲音。我兒子最喜歡的是那個最小的傢伙——被打扁的蚊子！

在某些時刻，台灣著名鋼琴家張郁苓（Evelyn Chang）實際上也是這次以動物為主題的鋼琴作品的作曲家和作者，演奏時輕快的音符，仿佛在跳躍和蹦跳，模仿著這些微小的、有翅膀的生物，存在已久和不停地嗡嗡叫。鋼琴家通過鋼琴充滿活力的音調召喚出蚊子不斷的嗡嗡聲。通過精準的節奏和細膩的觸碰，琴鍵產生了重複而嗡嗡作響的主題，呼應了這些微小的有翅膀生物的持久存在。孩子們睜大眼睛，全神貫注，對鋼琴能模仿蚊子的嗡嗡聲能力，感到驚歎。

當音樂會接近尾聲時，鋼琴家展示了她富有創意的幽默感，巧妙地加入了一個有趣的轉折。正當最後的音符在空氣中迴盪時，張郁苓女士突然抬起雙手，模仿著拍打蚊子的聲音，臉上露出調皮的笑容。這出乎意料又滑稽的舉動立時引起孩子們的爆笑聲。這是一個令人愉快、輕鬆的時刻，為歡樂的表演增添了一絲奇思妙想。

（圖片授權：親沚媽媽）

活靈活現的「灰姑娘」

以歷久常新的童話《灰姑娘》為藍本，由兩把小提琴扮演「繼姐妹」、大提琴扮演「灰姑娘」和中提琴扮演「仙女教母」所組成的四重奏，踏上了一場音樂冒險之旅，巧妙地將童話中獨特人物的元素擬人化。

隨著聚光燈的照射，舞台變成了一個充滿活力的想像世界。四重奏由兩把小提琴扮演繼姐妹，一把大提琴扮演「灰姑娘」，一把中提琴扮演「仙女教母」。孩子們瞬間被帶進奇幻的境界，想像力再次被點燃。

演出以活潑的序曲開始，為即將展開的曲折故事埋下了伏筆。小提琴代表著難以理喻、被寵壞的繼姐妹，通過活潑俏皮的旋律展現了她們獨特的個性。琴弓在琴弦上舞動，捕捉繼姊妹滑稽動作的精髓，創造出令人愉悅的音樂敘事。

相對下，描繪「灰姑娘」這角色的大提琴則充滿優雅和渴望。其深情而憂鬱的旋律，傳達了可愛主角的辛酸與夢想。孩子們專心聆聽，受富有感染力的樂器所吸引，對灰姑娘的旅程產生了共鳴。

同時，中提琴扮演「仙女教母」的角色，演出時增添了一絲魔力和魅力。其溫暖而呵護的音色圍繞著孩子們，引導他們投入故事，為灰姑娘在困境中提供安慰。中提琴的旋律傳遞著希望和轉變的訊息，教導孩子們善良和堅韌的力量。

旁白員以她生動的聲音和迷人的講故事技巧，為整個表演增添了活力。「大提琴真的很低沉……」(Cellos literally go low…)「繼姐妹就是要『踩』在姐姐身上！」(Stepsisters are meant to STEP on sister!)孩子們笑著，緊緊抓住每個詞語，將曲折的「灰姑娘」故事的線索編織在一起，彌合了音樂和敘事之間的差距。生動的描述和引人入勝的表達激發了孩子們的想像。

讓孩子明白團結合作精神

在整個音樂旅程中，樂器、鋼琴和旁白完美同步，展現出多元統一之美。每個環節都發揮著至關重要的作用，豐富了整體體驗，傳達了演出的基本訊息。孩子們親眼目睹了不同聲音和才能的合作，如何創造出真正非凡的事物。

隨著表演接近尾聲，空氣中瀰漫著敬畏和驚奇的情感。孩子們爆發出熱烈的掌聲，他們的臉上洋溢著喜悅和新的理解。他們不僅享受了一次引人入勝的音樂冒險，並且更了解每種弦樂器的獨特特色，還從中學到關於多樣性與和諧的寶貴經驗。

音樂家們的藝術才華和對音樂的熱愛閃耀著光芒，在孩子們的心中留下了不可磨滅的印記。音樂喚醒了孩子們對探索、創造力和欣賞不同聲音的熱情。音樂家提供了一次難忘的體驗，無疑塑造了孩子們在未來幾年與音樂的關係。我和每位家長都希望音樂家們能繼續激勵和提升年輕人的心靈，培養對音樂的熱愛及其傳達團結與和諧的非凡能力。他們對孩子們的成長和發展的貢獻是不可估量的，對此，我由衷的感激。

原題為「為小童而設的家庭音樂會 鋼琴演奏為動物注入生命」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》

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