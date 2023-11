家庭音樂會為小童而設 從音樂學團結精神 樂器演奏為動物注入生命

家庭音樂會不單是為了可容忍嬰兒哭鬧和孩子走來走去。這些量身定制的音樂會通常採用相對簡單的音樂風格編寫,旋律和節奏比較短小及易於理解。音樂會通常專注於發展基本的演奏技巧和音樂概念,同時保持引人入勝和富有想像的特點。這些家庭音樂會可能會融入說故事的元素,甚至喚起特定的情緒或場景,從而激發小觀眾的好奇心和想像力。

作者:親沚媽媽



上個月某個週末絕對是令人著迷的一天,因為我有幸陪伴年幼的子女觀看一場音樂表演,通過迷人的鋼琴和弦樂,將動物和童話的元素擬人化、活靈活現地交織在一起,實在令人驚歎。

作品以動物故事為主題

現場洋溢著期待與興奮,孩子們興高采烈地入座,眼神充滿了驚奇。他們還不知道,自己即將踏上一段神奇的音樂之旅,弦樂器超凡的聲音將為《給孩童的音樂幻想小故事》(Fantasies for Children Musical Stories)選曲的精髓,注入生命力,這是一系列以動物故事為主題的鋼琴作品(你可以在YouTube上搜尋《給孩童的音樂幻想小故事》的頻道)。音樂會的第二部分是根據格林童話經典作品《侏儒妖》(Rumpelstiltskin)改編的音樂童話,最後一章是期待已久的音樂童話《灰姑娘》的全球首演。

隨著表演的開展,孩子們和我都被鋼琴的卓越多樣性所吸引,琴音巧妙地模仿了從螞蟻到大象等動物的調皮行為和活潑的本性。你可以從音樂中聽到快樂、驚奇和流轉的聲音。我兒子最喜歡的是那個最小的傢伙——被打扁的蚊子!

在某些時刻,台灣著名鋼琴家張郁苓(Evelyn Chang)實際上也是這次以動物為主題的鋼琴作品的作曲家和作者,演奏時輕快的音符,仿佛在跳躍和蹦跳,模仿著這些微小的、有翅膀的生物,存在已久和不停地嗡嗡叫。鋼琴家通過鋼琴充滿活力的音調召喚出蚊子不斷的嗡嗡聲。通過精準的節奏和細膩的觸碰,琴鍵產生了重複而嗡嗡作響的主題,呼應了這些微小的有翅膀生物的持久存在。孩子們睜大眼睛,全神貫注,對鋼琴能模仿蚊子的嗡嗡聲能力,感到驚歎。

當音樂會接近尾聲時,鋼琴家展示了她富有創意的幽默感,巧妙地加入了一個有趣的轉折。正當最後的音符在空氣中迴盪時,張郁苓女士突然抬起雙手,模仿著拍打蚊子的聲音,臉上露出調皮的笑容。這出乎意料又滑稽的舉動立時引起孩子們的爆笑聲。這是一個令人愉快、輕鬆的時刻,為歡樂的表演增添了一絲奇思妙想。

(圖片授權:親沚媽媽)

活靈活現的「灰姑娘」

以歷久常新的童話《灰姑娘》為藍本,由兩把小提琴扮演「繼姐妹」、大提琴扮演「灰姑娘」和中提琴扮演「仙女教母」所組成的四重奏,踏上了一場音樂冒險之旅,巧妙地將童話中獨特人物的元素擬人化。

隨著聚光燈的照射,舞台變成了一個充滿活力的想像世界。四重奏由兩把小提琴扮演繼姐妹,一把大提琴扮演「灰姑娘」,一把中提琴扮演「仙女教母」。孩子們瞬間被帶進奇幻的境界,想像力再次被點燃。

演出以活潑的序曲開始,為即將展開的曲折故事埋下了伏筆。小提琴代表著難以理喻、被寵壞的繼姐妹,通過活潑俏皮的旋律展現了她們獨特的個性。琴弓在琴弦上舞動,捕捉繼姊妹滑稽動作的精髓,創造出令人愉悅的音樂敘事。

相對下,描繪「灰姑娘」這角色的大提琴則充滿優雅和渴望。其深情而憂鬱的旋律,傳達了可愛主角的辛酸與夢想。孩子們專心聆聽,受富有感染力的樂器所吸引,對灰姑娘的旅程產生了共鳴。

同時,中提琴扮演「仙女教母」的角色,演出時增添了一絲魔力和魅力。其溫暖而呵護的音色圍繞著孩子們,引導他們投入故事,為灰姑娘在困境中提供安慰。中提琴的旋律傳遞著希望和轉變的訊息,教導孩子們善良和堅韌的力量。

旁白員以她生動的聲音和迷人的講故事技巧,為整個表演增添了活力。「大提琴真的很低沉……」(Cellos literally go low…)「繼姐妹就是要『踩』在姐姐身上!」(Stepsisters are meant to STEP on sister!)孩子們笑著,緊緊抓住每個詞語,將曲折的「灰姑娘」故事的線索編織在一起,彌合了音樂和敘事之間的差距。生動的描述和引人入勝的表達激發了孩子們的想像。

讓孩子明白團結合作精神

在整個音樂旅程中,樂器、鋼琴和旁白完美同步,展現出多元統一之美。每個環節都發揮著至關重要的作用,豐富了整體體驗,傳達了演出的基本訊息。孩子們親眼目睹了不同聲音和才能的合作,如何創造出真正非凡的事物。

隨著表演接近尾聲,空氣中瀰漫著敬畏和驚奇的情感。孩子們爆發出熱烈的掌聲,他們的臉上洋溢著喜悅和新的理解。他們不僅享受了一次引人入勝的音樂冒險,並且更了解每種弦樂器的獨特特色,還從中學到關於多樣性與和諧的寶貴經驗。

音樂家們的藝術才華和對音樂的熱愛閃耀著光芒,在孩子們的心中留下了不可磨滅的印記。音樂喚醒了孩子們對探索、創造力和欣賞不同聲音的熱情。音樂家提供了一次難忘的體驗,無疑塑造了孩子們在未來幾年與音樂的關係。我和每位家長都希望音樂家們能繼續激勵和提升年輕人的心靈,培養對音樂的熱愛及其傳達團結與和諧的非凡能力。他們對孩子們的成長和發展的貢獻是不可估量的,對此,我由衷的感激。

原題為「為小童而設的家庭音樂會 鋼琴演奏為動物注入生命」

