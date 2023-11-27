孫慧雪大仔感染腺病毒 肚痛作嘔40度高燒 了解腺病毒症狀及預防

近日本港腺病毒感染人數上升，幼童、長者等免疫力較低人士較易受感染。孫慧雪昨日（26日）於社交平台表示6歲的大仔Riley亦感染了腺病毒。她分享兒子的症狀和情況，指他一開始有感冒症狀和肚痛，其後反覆高、低燒，更曾高燒超過40度，到醫院求診後證實感染腺病毒。Riley目前仍在醫院留醫，雪雪表示兒子精神不錯，但仍會反覆發燒，提醒家長要密切留意孩子的情況。



雪雪大仔感染腺病毒 肚痛作嘔高燒不退

孫慧雪早前透露大仔Riley感染病毒進了醫院，她於昨日分享兒子的狀況，表示兒子的精神尚可，讓大家放心。她指Riley於某日週末早上正在參加童軍活動時，突然「面青口唇白」，並表示自己肚子痛，雪雪立即帶他回家休息，但情況並沒有好轉，反而還想嘔吐和沒有胃口，於是便帶他去看醫生。當時醫生判斷Riley感染了病毒，雪雪表示：「不過當時未知係邊一種病毒，醫生就叮囑我哋要留意佢返到屋企會唔會發燒，亦開咗好多藥俾我哋，叫我哋留意小朋友如果出現邊種症狀，就用邊種藥！」

當晚Riley高低燒不斷，雪雪指大仔平時較健康，並不容易生病，即使生病了休息一天就會好轉，但這次到了第三天情況更轉壞，發冷和高燒不退，於是帶他到醫院求診，其後確診感染腺病毒。

曾高燒超40度 入院後仍反覆發燒

雪雪分享入院當晚兒子的情況：「入院嗰晚佢燒到40.4度，真係好彩我哋有送佢入醫院，醫生安排佢吊鹽水，打點滴，入面有抗生素，仲定時俾退燒藥佢，今日已經係住院嘅第四日啦！」她表示兒子精神好了很多，但仍會反覆發燒，她提醒家長，假如小朋友連續發燒不退，便應該留神！

腺病毒感染全年皆有 兒童、長者較易感染

根據衛生署衛生防護中心資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生，潛伏期一般為2至14 天。不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

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