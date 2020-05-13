新冠疫情觸發「大國鬧交」　中國外交維持「三個不變」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情尚未消退，各國已經互相指罵亂作一團，其間中國與美國的爭拗更是日日上新聞頭條，以至「兩國脫鉤」、「去中國化」、「去全球化」等字眼都成為關注焦點。

未來如何沒有人說得準，不過至少就眼前所見的大小拗撬，中國和西方的互動方式與過去幾年相差不遠，保持住「三個不變」的狀態。

北京繼續「爆買」鬥而不破

「大國鬧交」在近月迅速升溫，但講到政經軍交鋒，中美「鬥而不破」的軌跡依然穩如磐石，兩邊都是嘴炮多而實彈少。

繼澳洲多名高官要求調查新冠病毒起源後，澳洲總理莫里森（左）也發聲。圖為2019年9月，莫里森抵美開啟國事訪問。（AP）

美國聲大夾惡要中國對疫情負責，中國也把美國國務卿蓬佩奧罵到幾乎是「不配做人」。雙即管鬧來鬧去，迄今還是繼續履行中美首階段貿易協議，北京一則著手修訂知識產權法規，二則解除外資金融機構在華投資的持股限制，三則繼續「爆買」美國農產品，此等舉措與協議條款吻合兼步伐穩定。

華府亦是同類情況，繼續喊打喊殺要對付華為，揚言要產業鏈「去中國化」，不過就「口爽荷包𣲷」，明明玩認真的話連製作晶片的軟件都可以封殺，但當歐美日台企業放棄華為數以百億美元計生意，誰來為這筆損失「埋單」呢？結果所謂「華為禁令」不斷寬限下去，關鍵是美國不願意付出相應代價以說服持份者。

英法德保持「兩面周旋」不選邊

中國自量不能對美完全撕破臉，美國也找不到「無痛分手」的方法，但即使如關稅戰所示，華府開始願意付出代價，慣於「兩面周旋」不選邊站的世界各國又會跟著美國走嗎？

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中國是有紀錄的最早疫情爆發地，在歸咎遊戲中難免起步欠佳，其後被戲稱為「戰狼外交」的強硬表態更加劇負面形象，這還未提到醫療物資品質爭議，以及廣州「排非」風波。可是相比之下，華府同樣兜售陰謀論而自取其辱，特朗普反覆諉過於人亦招來美國內外的批評和嘲諷。

話雖如此，對於中美這種級數的國家，一時三刻的公關危機不見得有太大影響，歐亞非各國依然搶購中國的醫療物資，西方陣營批評中國也止於跟著美國叫囂，不要說落實甚麼國際獨立調查，就連在對世衛的態度上，美國的盟友都止於客客氣氣地要求事後改革，譴責都不是，更說不上如華府般真金白銀「斷供」。

就只講西方陣營，自從近十年中國崛起以來，英法德講「親」就當然親近美國，但總不會「親」到在缺乏實際誘因下，放棄自身對華經濟利益，例如三國確實提升資訊安全門檻，但就沒一個如美國般明言將華為排斥於5G建設之外。

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推「限澳令」槍打出頭鳥

中美「鬥而不破」是第一個不變，各國「兩面周旋」從中取利是第二個不變，同樣不變的還有「槍打出頭鳥」。

在芸芸多國中，就疫情責任問題，澳洲對華批評的聲浪最大，更為國際獨立調查搖旗吶喊，中方亦一如往常般作「後果自負」之類警告，結果北京於5月12日起以檢疫問題為由，暫停從澳洲4間屠宰場進口牛肉，佔整個澳洲對中國牛肉出口的35%。

澳洲的遭遇並不罕見，遠有針對薩德導彈設置爭議的「限韓令」，近有針對華為副董事長孟晚舟被捕事件的「限加令」。如果舊劇本沿用下去，澳洲會定期抗議「經濟武器化」，但私底下就對中國解釋、作保證與求和，等到事態過一年半載靜了下來，即使爭議未完全解決，中方也會在有效示警後減低火力。