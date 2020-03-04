碧咸結婚21年　屢傳婚變曾重訂結婚誓言　訂情火車票至今仍珍藏

荷里活模範夫妻碧咸與太太Victoria即將邁向結婚21週年，回想兩人的相識經過，原來當初把他們拉到一起的竟是一張火車票，而那張票碧咸仍珍藏至今。

荷里活模範夫妻碧咸與太太Victoria即將邁向結婚21週年（IG＠victoriabeckham）

碧咸近日於電視節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》中分享與Victoria的相識過程，當時的碧咸正於英超球隊曼聯中發展事業，而Victoria則是無人不曉的女子組合Spice Girls成員。兩人於一場球賽上有過一面之緣，直到一星期後再於球賽上相遇，碧咸終於鼓起勇氣問及Victoria的聯絡方式。兩人於球員休息中傾談了一小時後，Victoria便把自己的電話號碼隨手寫於火車票上，而那張為兩人牽起紅線的火車票，仍然被碧咸保存至今。

從球賽上的一見鐘情，直到今天幸福的六人家庭，碧咸夫妻一路走來並非無風無浪。（IG＠davidbeckham）

21年間曾經歷婚變傳聞

當碧咸被主持人問及Spice Girls的五位成員中，誰是他最喜歡的那位時，碧咸毫不猶豫的笑著回答：「當然是Victoria！」從球賽上的一見鐘情，直到今天幸福的六人家庭，一路走來並非無風無浪。碧咸與Victoria交往時非常低調，三個月便決定情訂終身，在大兒子Brooklyn Beckham出生後步入禮堂。隨著兩名兒子Romeo Beckham、Cruz Beckham與小女兒Harper Beckham的出生，碧咸一家六口成為鎂光燈下的常客，兩人的婚姻關係亦備受傳媒關注。

2018年時，有指碧咸與女兒Harper的老師發展婚外情，再次惹來婚變傳聞。（IG＠davidbeckham）

碧咸與Victoria的關係看似恩愛，事實上卻不時傳出婚變的傳聞。2004年時，碧咸被傳與助理Rebecca Loos發生關係，其後再被指與模特兒Sarah Marbeck有染。2018年時，更有指碧咸與女兒Harper的老師發展婚外情，再次惹來婚變傳聞。雖然碧咸夫妻早已對失實的傳聞習以為常，但Victoria坦言曾因此而感失落，感嘆簡單的婚姻因而變得複雜。

於結婚18年時，碧咸與Victoria在四名子女的見證下修改並重新宣讀了結婚誓言。（IG＠davidbeckham）

重訂結婚誓言如經歷第二次婚姻

於結婚18年時，碧咸與Victoria在四名子女的見證下修改並重新宣讀了結婚誓言。他於接受BBC訪問時透露，「在這些年的婚姻中不免犯錯，我們都知道經營婚姻有時候是件困難的事，最重要的是如何攜手共度難關。每次解決了問題後，我們對彼此的了解便加進一步。」碧咸續指，有人質疑他和Victoria的婚姻只是空有其表，然而，兩人可以走到今天全是因為彼此相愛，擁有完美的家庭與子女使他自豪。

在這離婚不斷的演藝圈中，碧咸夫妻的浪漫又踏實的婚姻令人仍然相信愛情的美好。經歷婚變傳聞的洗禮，兩人的關係更勝從前，也令人期待著他們IG上更多甜蜜幸福的家庭照。

【按圖看】回顧碧咸與Victoria向對方與家庭的甜蜜告白：