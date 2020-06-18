【那些我愛過的人】蘇皓兒（Chloe）在《那些我愛過的人》演林文龍女兒，26歲的蘇皓兒穿起校服飾演中學生卻毫無違和感，Chloe首次在劇集擔正成重要角色讓觀眾直言有新鮮感。

蘇皓兒在劇中飾演林文龍女兒，是個資優中學生。（《那些我愛過的人》劇照）

由林文龍、黃翠如、陳自瑤主演的無綫劇集《那些我愛過的人》有不少電視圈「新面孔」，人稱「翻版周慧敏」的蘇皓兒（Chloe）就是其中一個。她在劇中飾演林文龍女兒。



Chloe雖然年紀輕，其實已經出道9年。2011年以模特兒身份出道，之後加入女團「As One」，更曾到韓國受訓，可惜星途平平，組合在2017年解散。之後Chloe繼續接拍廣告及參與劇集，2018年為「陽光檸檬茶」拍廣告，成為新一代「陽光妹」，因為樣貌酷似周慧敏和清純氣質而開始引起網民注目。

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曾與王宗堯同居：謝謝互相陪伴的日子事業有起色，情路卻相反，蘇皓兒上一任男友是男神王宗堯，兩人拍拖近2年，感情穩定，更展開同居生活，今年初Chloe卻宣布恢復單身，在Instagram上出post感性地道「說再見很不容易。2020年還是決定了自己一個人過生活。謝謝互相陪伴的日子，希望大家都可以變得更好」。回顧歷代陽光妹，部份在情路上屢遇波折，但卻仍有不少幸福美滿例子。

【1998年「陽光妹」】坎坷代表：張栢芝

現為3子之母的張栢芝其實也曾經是「陽光妹」，1998年剛從澳洲畢業回港的張栢芝機緣巧合下接拍陽光檸檬茶廣告，她在廣告播出後受到不少注目，隔年被周星馳欽點為《喜劇之王》女主角，之後獲得不少演出女主角的機會，之後更進軍樂壇，推出唱片。事業路順遂，愛情路卻一直碰壁。

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她曾經與陳曉東拍拖，原本不想公開，戀情卻因一起探望好友陳奕迅而曝光，戀情不久後便「見光死」。張栢芝於2005年在節目《魯豫有約》中談起「東芝戀」，坦言兩人因為受不住傳媒過度關注的壓力而分手，「太多人有太多意見...因為這樣的壓力，讓我失去一個很好的男人」。之後在2006年與謝霆鋒秘婚，誕下兩子，婚姻維持5年後便宣布離婚。2018年底，張栢芝誕下第三胎兒子，但一直未有公開生父身份，她也成為單親媽媽平日主要照顧三名孩子。

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