Jamie Chua（蔡欣穎）被譽為「世上擁有最多 Hermès Birkin 手袋的女人」，20歲與印尼富商一見鍾情，從空姐搖身一變成名媛。結婚15年後發現丈夫出軌，離婚後每月獲得約256萬港元贍養費，從此過著豪華生活，揹上過百萬的Hermès手袋，而數之不盡的揮霍生活亦令她在網紅界佔一席位。

擁最多Hermès的「最有手段名媛」 離婚後每月獲得約港元256萬贍養費

中印混血兒Jamie Chua（蔡欣穎）在17歲時獲聘為新加坡航空的空姐，3年後的她在機上的頭等艙邂逅億萬印尼富商鲁迪安（Nurdian Cuaca）。(ec24m@IG)

Jamie Chua（蔡欣穎）與富商鲁迪安（Nurdian Cuaca）於婚後誕下一子一女，她與億萬富豪 Nurdian Cuaca的15年婚姻生活看似幸福美滿，平日生活有豪華專車接送外，隨行必有菲傭伺候，而Jamie的事業發展亦非常順利，她於東南亞市場開設名牌鞋專賣店 Manolo Blahnik。

Jamie Chua一夜之間由空姐飛上枝頭，成為一位活在上流社會的名媛，不時穿金戴銀，揹上過百萬的Hermès手袋、數之不盡的名牌，亦令她在網紅界佔一席位。(ec24m@IG)

我想我比大多數人擁有更多的祝福。（I think I am blessed with a lot more than most people.） Jamie Chua（蔡欣穎）

不過在2011年，Jamie Chua發現丈夫出軌，隨即兩人便進行長達一年的離婚拉鋸戰，皆因她發現其前夫在離婚前，計劃將個人價值約新加坡幣 4.5 億元（約港元25億）的資產轉移，於是她立即向法院申請禁止令並由法庭審判，最後她贏得官司，成功凍結了前夫價值過億的資產，與在港過億元的物業，同時法庭亦裁定其前夫需要每月支付45 萬新加坡幣（約港元256萬）的贍養費，當時她們的官司更登上新加坡與印尼報章雜誌頭版，而Jamie Chua也被傳媒冠上「最有手段名媛」之一。

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沒有工作的人生如沒有目標 炫富生活其實是長線投資？

Jamie Chua（蔡欣穎）在接受新加坡媒體訪問提到自己雖然比平常人獲得更多祝福，但其實她獲得這樣的生活都是得來不易。(ec24m@IG)

Jamie Chua在2011年回復單身，日常生活依舊豐富多彩，即使她沒有工作只單靠巨額贍養費也能讓她過着奢華生活，不僅居住在豪華大宅，每天更以高級燕窩充當早餐，並開始人生環遊世界之旅，她每次旅行總會訂上至少5張的頭等機票，隨行必有一位保姆、助理和攝影師。

他們認為這對我來說很容易，因為他們不知道我的故事。這些都是得來不易。（They think that it came very easy for me because they don’t know my story. It doesn’t come easy. ） Jamie Chua（蔡欣穎）

Jamie Chua（蔡欣穎）在接受新加坡媒體訪問提到自己雖然比平常人獲得更多祝福，但其實她獲得這樣的生活都是得來不易，她透露與前夫結婚時，對方只是一位普通打工族，她們一同努力十年後，才獲得後來的巨大成功。雖然Jamie與前夫如「偶像劇」相遇的愛情，最終仍未能編成一本童話故事，但她的人生卻由當初的「0」搖身一變，在上流社會佔一席位，相信其勵志人生也能記錄成書。

沒有工作的人生沒有目標，這不是關於你有多少錢，而要感覺你是有用的東西。（A person with no work has no goal in life. It is not about how much money you have, it’s about feeling you are useful for something.) Jamie Chua（蔡欣穎）

Jamie發現網上媒體是一件很好的營商工具，她除將收集Hermès手袋與特殊服裝件為興趣外，更視這些為自己的一項事業，她愛手袋時，亦不是盲目入手，她接受《theindependent》的訪問時提到，她買手袋時是傾向於選擇經典顏色而不是季節性或限量版的顏色，因為經典款色比起一些不常用的顏色來得更有價值與保值，但限量版手袋亦是她個人投資之一，例如，她是「全球最貴的手袋」Hermès Birkin Himalayan的擁有人之一，而全球只有Hermès 總部與Victoria Beckham擁有，手袋價值約 284 萬港元。

Jamie Chua（蔡欣穎）用來收藏Hermès手袋的衣帽儲存地方，更需要指紋及虹膜識別才能打開。(Jamie Chua@YOUTUBE)

往後Jamie更花費約3年時間環遊世界各地，入住當地超昂貴酒店、吃盡超高人氣餐廳，她是上流名媛外更是一位網紅（KOL），她每天生活就是於網上分享自己護膚、衣着與美妝心得，也不時在網上大曬其Hermès手袋收藏品外，各大奢華品牌的鞋、配飾、衣服，同時亦為她在IG上帶來過百萬的追蹤者，亦成為某些品牌的網上代言人等。

根據新加坡媒體《theAsianparent》報導，她每月至少要花費1.5萬美元（約HK$117,000）在塑身、護膚、髮型等保養上。同時她亦利用自身名氣創立自家護膚品牌與投資美容行業來拓寬她的財富王國，逐步建立自己想要的生活，並沒有如其他的名媛一樣只是消費，只過着沒有意義與目標的生活。

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資料來源：《theAsianparent》，《SCMP》，《insider.spink》，《theindependent》