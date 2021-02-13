撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-13 11:00

【愛情心理測驗】不少女生在愛情路上尋尋覓覓，以為終於找到Mr. Right，但相處過後發現性格不合，好夢又再落空。到底甚麼人才最適合自己？就用這個心理測驗了解最啱你的伴侶類型。

（《春夜》劇照）

很多人都會抱先嘗試的心態談戀愛，過後又發現對方不適合自己，有人偏愛大叔型，貪其擁有「佬味」以及被對方照顧的感覺；有人獨愛小鮮肉，享受被需要的感覺，亦有人每每遇上渣男，不斷輪迥。憑直覺回答以下問題，傾聽內心，了解最適合自己的另一半類型。

排隊買東西時，你覺得排在你前面的人會是誰？ A 個性急躁的年輕人 B 看着手機的上班族 C 不斷說話的女生 D 住在附近的居民 E 幫家人買東西的小孩

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