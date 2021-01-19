撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-19 22:18

【燕雲台】唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的《燕雲台》引起不少討論，唐嫣的蕭燕燕嫁入宮中成為貴妃，更會成為遼國皇后。後因丈夫遼景宗體弱無法執政，因而下放執政權給蕭燕燕，並可讓她自稱「朕」。與韓德讓在劇中，更可再續前緣？真實的蕭太后，與韓德讓關係卻是撲朔迷離？

《燕雲台》佘詩曼角色悲慘 唐嫣角色蕭太后權傾遼國

《燕雲台》中最使人動容莫過於是佘詩曼所飾蕭胡輦的故事，她在劇中為了家族利益被逼嫁給譚凱飾演的太平王，當漸漸對丈夫產生感情後，又經歷喪子、喪夫之痛，成為全劇最悲慘角色。反之，唐嫣成為遼國皇后，因丈夫遼景宗體弱無法執政，因而下放執政權給蕭燕燕，並可讓她自稱「朕」。與韓德讓在劇中，更可再續前緣？

佘詩曼與唐嫣在劇中的命運截然不同。（《燕雲台》劇照）

《燕雲台》蕭燕燕個性直率天真 與史實不符？

《燕雲台》中的唐嫣由天真少女一步步「黑化」成心狠手辣的蕭太后，猜忌守護邊疆的大姐佘詩曼，角色並不討好。然而，史實中的蕭燕燕從來都不是「傻白甜」，16歲便被立為皇后，年紀輕輕便開始攝政，要成為史上有才略的軍事家，自然不能缺乏城府與野心，更賜死兩個有意謀反的姐姐。

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劇中，蕭燕燕與韓德讓本有婚約，不過後世史學家都覺得，兩人本身有婚約的機會不大，韓德讓比蕭燕燕大12年，雖受重用但身為漢人的他卻是奴隸身份，蕭燕燕出身貴族，蕭家女子過往有不少都是嫁給皇親國戚，其父蕭思溫不可能將其許配給身份不匹配的韓德讓。

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蕭燕燕「再戀」韓德讓 只因想鞏固權力?

在正史《遼史》中，蕭燕燕29歲便喪夫，成為皇太后，當時她的兒子遼聖宗只有12歲便即位，她自然會擔心自己的兒子會被奪權。電視歷史節目《歷史幾「掯」都有- 十個權傾天下的女人》亦引述正史中記載她曾向韓德讓及將軍耶律斜軫哭訴，母子兩人無人可依靠，韓德讓因此許誓死心塌地效忠。

韓德讓在遼景宗管治時期已經表現出他足智多謀，當時已是漢臣中權勢最大者，因此有觀點認為蕭燕燕親近韓德讓，只是籠絡對方的方式，讓有才略的韓德讓忠心耿耿為遼國效力，也不會有半點謀反之心，而之後他的確對遼國鞠躬盡瘁。

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參考資料： 《歷史幾「掯」都有- 十個權傾天下的女人》、 YouTube@「Frank賈」

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