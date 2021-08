網聊打發時間卻不慎愛上對方？從心理角度學剖釋純聊天怎萌生愛意

為什麼聊天可以把一個人的心聊走?用心理學帶你一起看!



人們都會將他們沒有任何現實根據的浪漫的想法投射在所有的事物上。 People have these romantic projections they put on everything that's not based on any kind of reality. 《愛在黎明破曉時》(Before Sunrise)

半夜一點,窗外的雨稀稀落落,她一個人躺在床上,真覺得捱不過這寂寞的夜了,於是打開交友軟體漫無目的的滑著。說她是孤單到受不了嗎?看她根本沒有停止滑動的手,反而更像是在打發時間——她甚至沒有在看螢幕裡的照片。

突然,紅點通知跳出來,她與他相遇,聊了一整夜沒有停過,就像《愛在黎明破曉時》裡的 Celine 與 Jesse 一樣。他們從各自生活聊到喜愛的電影導演,再從感情觀聊到家庭生活,也從梅雨季一路聊到微涼秋日。

有人說,長期且高頻率,又合拍的聊天,是會把心聊走的。

你有過像她這樣,心被聊走的經驗嗎?

為什麼我聊著聊著,就走心了?

從前的人,談情靠寫信,說愛靠眼神,什麼都慢了點。但是現在科技不斷進步,當相處不那麼費力、見面不那麼費時以後,現代人的感情會是什麼樣子呢?

撰寫《Love Online: Emotions on The Internet》一書的以色列海法大學教授 Ben-Ze'ev 曾表示,線上科技(包括社群軟體、簡訊等)的出現,讓人類之間的情感連結變得更快速。

科技讓我們快速找到擁有相同興趣、相同目的的人,但光是找到而已,如何能夠將兩人的距離拉近呢?一場在 1973 年做的實驗結果,解釋了「網路聊天容易把心聊走」的秘密。

實驗請一群學生分別進入兩個房間,一間昏暗,一間光線充足,觀察兩組學生的互動。結果證實,比起在光亮房間裡,面對面相遇的學生,在暗室相遇的學生更加開放與親切。

當我們擺脫了「面對面」所帶來的壓力時,會更加自由,更願意展現真實的自己,並且能夠互相了解。也許,這就是你之所以走心的秘密。

想跟他更靠近一點,該怎麼做?

好不容易遇到一個感覺聊得來的人,該如何透過聊天更拉近彼此距離呢?根據心理學家 Suzanne Lachmann 與 Benn Grodin 的共同建議,在傳訊息時,你可以特別注意以下四點:

1. 平靜看待對方的回覆,不要做過多臆測與腦補。

2. 如果你是很積極開話題,或總是對一則訊息投注很多心力的人,建議你要再保持開放一點的態度,不要對一則訊息抱持過多壓力與期待,特別是在剛開始認識的時候喔。

3. 如果你總是很期待、很需要得到對方回覆,要特別小心語氣,否則可能讓自己更容易被拒絕。並且同時也要去理解,自己之所以殷殷期盼對方回訊息,到底是真的在乎他,還是只是想藉此確定自己仍值得被愛呢?

4. 如果已經聊天一陣子了,不妨試試通個電話吧。相較起打字,通電話時你能更清楚了解對方的口氣、用詞,藉此得到更多「對方是否喜歡自己」的訊息。

綜觀以上四點,我們可以發現,就算你有意想要和對方有更進一步的發展,也要記得在過程中保留彈性空間,不要上演太多自己的小劇場,平心看待、順其自然地透露你的好感喔!

剛開始聊天,有什麼事要小心?

看完可以做的四件事後,讓我們接著來談談在聊天過程中盡量不要做的四件事吧!

1. 不要執著於「我應該隔多久再回應」或者「他怎麼這麼久沒回覆」。與你聊天,不代表對方應該配合你的生活時間表回覆,所以盡量不要將回覆時間看得太重,避免引起自己不必要的焦慮。

2. 就算再怎麼想和對方拉近距離,也要記得保護自己,在不確定對方以什麼心態與你相處之前,不要太早透露太多個人資訊,尤其若僅透過文字溝通,若透露太多可能也會讓對方有誤解空間。

3. 不要發出有挑逗意味的照片或文字,在你未與對方見面,確定對方是什麼人以前,盡量不要分享過於親密的個人資訊,除了是讓關係緩慢穩定成長以外,也是保護自己喔(當然,若你們都有其他意圖,則另當別論,但還是要保護自己)

4. 不要指望對方一定要給予回報,不論是回覆訊息、回應你的心意等。當你期望對方也用相同質量回應你時,可能會給對方帶來負擔,對剛開始聊天的關係來說,這樣的期待並沒有太多幫助喔。

透過聊天,我們能夠更了解眼前(或螢幕前)的人,而不斷的交流、討論,也能讓關係有更多進展,一如《Before》三部曲電影中,男女主角大量的對白與談話,你彷彿能看見,所有的愛意就是從那一言一語中交換出來的。

回到開頭,她問我,聊天真的可以把心聊走嗎?

此刻我的回答是,若你願意,是有可能的。

祝福你,希望那個聊走你心的人,就是你相處起來舒服自在,想攜手共度餘生的人。

