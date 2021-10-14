情緒管理｜崩潰前給自己一點體貼　3招戰勝憂慮及早計劃負能量OUT

人屬於「五感」動物，透過外在事物的影響，轉為內在感受，甚至情感較豐富的人，亦能藉由單純的想像，引發強烈的情緒思維。



「情緒」，看不到、摸不著，卻著實引領我們每一天的生活，陪伴大家度過每一種情境、每一個當下，有時還是某些結果、成就的關鍵。人不能沒有情緒，但也不能讓情緒占領思緒，學著在面對壓力和困難的時，先把情緒放一邊、正視眼前的問題，也是對自己的一種體貼！

多餘的恐懼堪憂，對事情沒有任何幫助

大家可曾想過，所謂的「負能量」多半是從哪來的呢？有絕大一部分皆來自於對未來的不安或恐懼，不確定下一步要怎麼走、不知道自己的決定會造成什麼樣的結果、害怕事情無法照自己的計畫走、擔心往後的日子無法達成理想…。

只是，若以較現實的層面來談，對於尚未發生、未知的事情煩惱，其實是「非必要」的情緒。與其成天讓自己在不快樂的心情中度過，為什麼不想辦法來改變現狀？當現在有了好的起頭，未來的計畫也會慢慢操之在手，至於那些臨時或意外，就交給當下的判斷力吧！

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當下再怎麼波濤洶湧，都是一時的憤慨

無論是哪一種心情，極度開心快樂也好、瘋狂難受暴怒也罷，過多的情緒往往會影響某些事情後續的發展，或者其他人對自己的見解與看法，雖說不能確定結果是好是壞，但還是要盡量避免，別讓短暫的波濤洶湧主導自己。

確實，當情緒上來的時候，如果無法得以宣洩的管道，會是十分難耐且不舒服的。然而，假使任意將情緒表現出來，或是以自己的情緒為重，沒有在意其他是非對錯的話，事後多半會後悔莫及；別被一時的憤慨蒙住雙眼，造成需要花更大力氣來處理的不必要後果。

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放開不代表丟棄，學習自我溝通的奧妙

於是我們知道了：「面對許多事情時，如果總是帶著情緒，就什麼都不用做了！」能有這樣的自覺固然是件好事，但並非是要要求自己壓抑，不重視內在的感受。

有一句說：「要在對的時間，做對的事情。」在處理情緒的時候也是如此，發生過的事情不會自動消失，必須透過人們的省思和思考，避免會影響情緒的事件或情況再次出現；每天找一個時間與自己對話，學著與自己溝通，給予一些鼓勵，相信勢必能慢慢瓦解負能量所帶來的壞心情。

人類身為萬物之靈，在情感面固然豐富許多。因此，學著如何在適當的時候，表現出適當的情緒，便是我們每一天都在練習的課題──好好與自己相處，自然能克服情緒所帶來的障礙。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】