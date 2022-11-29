超準戀愛心測！在正方形裏加1條線　測與你白頭到老的人是哪類型

談過幾次戀愛，你真的確定自己適合什麼樣的男生嗎？會不會你喜歡的類型，其實根本不適合你，反之，真正適合你的人你卻還沒有察覺呢？



日本占卜師根據國外心理學家的論述，設計出一個有趣的圖像心理測驗，可以分析出你潛意識個性裡最適合的伴侶類型，一起來測看看吧～

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在上面這張正方形中，要添加一條直線，你會怎麼畫呢？

A. 從中間畫一條垂直線

B. 從中間畫一條水平線

C. 從右上到左下畫一條對角線

D. 從左上到右下畫一條對角線

選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓

選A.從中間畫一條垂直線：適合穩重有安全感類型

對你來說，穩定踏實、生活有規律的男人是你最好的選擇，他們凡事會與你商量，該給的安全感絕對不會少給，有計畫與安排的相處模式，讓你們都能很安心且彼此信賴，愛著愛著就能永遠～

選B.從中間畫一條水平線：適合強勢有能力類型

在工作與個性上強勢且有主導權的男人，直率又有能力，對你來說是非常耀眼的存在。而他們或許說話比較不會修飾，甚至會直接點出你的缺點，像是老師般教導你很多事情，但會讓你跟隨著他而越來越成長。這樣有點大男人的類型，其實正是和你最絕配的哦！

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選C.從右上到左下畫一條對角線：適合暖男類型

你雖然是很樂觀積極的人，但其實內心是很需要被理解與安慰的，因此最適合你的伴侶，最好是溫柔的暖男，能陪伴你、關心你，讓你時時刻刻都覺得自己被他治癒。能被這樣的對象給守護著，你的愛情也將會變得更加圓滿。

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選D.從左上到右下畫一條對角線：適合聰明風趣類型

你是想法很靈活也很有趣的人，因此，最適合你的人當然也要與你並駕齊驅，有著聰明風趣的優點，才能與你一起玩遍這個世界，體會生活的樂趣。能找到與你興趣契合或者靈魂能夠交流的對象，那肯定才是你命中注定的真命天子。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】