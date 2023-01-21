黃金萬両｜林漪娸入行逾40年不曾擔正卻無憾！曾歷婚姻危機險離婚

【黃金萬両｜林漪娸】TVB賀歲劇《黃金萬両》即將在年三十晚（星期六）至年初八（星期日）20:30至21:30播出，由薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢、馬貫東、江嘉敏、林漪娸及徐榮等參演。劇情講述一家人吵吵鬧鬧，又和好如初的情節，絕對會大放笑彈，讓大家歡度新歲。



【黃金萬両｜林漪娸】TVB賀歲劇《黃金萬両》即將在年三十晚（星期六）至年初八（星期日）20:30－21:30播出。（《黃金萬両》劇照）

黃金萬両｜林漪娸演多部經典處境劇 不枉「處境劇女王」之名

現年63歲的林漪娸相信大家都不陌生，每晚的處境劇《愛·回家之開心速遞》不時都會看到其身影。其實林漪娸曾出演多部經典處境喜劇，如《我愛玫瑰園》、《開心華之里》、《真情》、《皆大歡喜（古裝版）》、《皆大歡喜（時裝版）》、《誰家灶頭無煙火》、《愛·回家 (第一輯)》、《愛·回家 (第二輯)》及《愛·回家之開心速遞》，因而被封為「處境劇女王」。

【黃金萬両｜林漪娸】現年63歲的林漪娸相信大家都不陌生，每晚的處境劇《愛·回家之開心速遞》不時都會看到其身影。（weibo@林漪娸）

【黃金萬両｜林漪娸】林漪娸演多部經典處境劇 不枉「處境劇女王」之名（weibo@林漪娸）

黃金萬両｜林漪娸不曾做女一 卻不存遺憾

除了多部經典處境喜劇外，亦曾演過不少角色，如劇集《宮心計》飾演為人霸道的萬夫人，早年《異搜店》飾演愛子心切的謝美嫦，不論是忠角還是奸角都難不到她，入行逾40年的林漪娸至今從未擔正做女一，但從不感遺憾。

【黃金萬両｜林漪娸】除了多部經典處境喜劇外，亦曾演過不少角色。（《宮心計》劇照）

黃金萬両｜林漪娸名門出生 因選港姐改寫了人生

自小出生於一個小康家庭的林漪娸，其父是製衣商人，14歲已獨自遠赴英國留學，剛完成商科課程，因表姐的鼓勵隨後回港參選港姐，當時參選已被視為大熱佳麗，惟三甲不入奪得第四名。不過原先有意回港協助父親的製衣生意，因香港小姐競選讓林漪娸的人生瞬息萬變。之後跟大台簽約成為旗下藝人，簽約不久後已經擔任第二女主角與任達華合作，更把熒幕初吻獻給對方。林漪娸曾直言自己比其他新人幸運得多，經常遇上不同前輩提點令她獲益良多。

【黃金萬両｜林漪娸】黃金萬両｜林漪娸名門出生 因選港姐改寫了人生（TVB《1980年香港小姐》截圖 ）

【黃金萬両｜林漪娸】表姐的鼓勵隨後回港參選港姐，當時參選間被視為大熱佳麗，惟三甲不入奪得第四名。（TVB《1980年香港小姐》截圖 ）

林漪娸都稱得上是一名富貴人家的千金，但是她坦言對家族生意毫不感興趣，在辦公室工作又感到沉悶，過程間發現自己最愛演戲。她曾經與不同的當紅藝人合作，如任達華、呂良偉、周潤發、汪明荃等。雖則演出機會頗多，但從未有機會擔正做女主角，林漪娸沒有耿耿於懷，不強求的心態令她更享受演戲中的樂趣，且跟劇中的演員產生了深厚的友情，成為了好友。

【黃金萬両｜林漪娸】林漪娸都稱得上是一名富貴人家的千金（weibo@林漪娸）

【黃金萬両｜林漪娸】過程間發現自己最愛演戲。（weibo@林漪娸）

黃金萬両｜林漪娸曾歷婚姻危機險離婚

感情方面，林漪娸跟丈夫結婚多年相當恩愛，不過在恩愛的過去，二人曾經歷婚姻危機，更差一點離婚。林漪娸跟前高級警司譚德榮結婚多年，她坦言彼此個性南轅北轍，她是一個直腸直肚的人，丈夫則是一個深沉文靜的人。她憶述昔日交往初期花了很長時間磨合，直到婚後一段時間發現二人出現矛盾，二人的婚姻更差點走上終點，幸得彼此都盡力修補關係，更不會輕易提離婚二字，讓二人有驚無險化解了婚姻危機。

【黃金萬両｜林漪娸】黃金萬両｜林漪娸曾歷婚姻危機險離婚（weibo@林漪娸）

【黃金萬両｜林漪娸 Q&A】