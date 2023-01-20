林書豪浪漫宣布婚訊：有史以來最高光的時刻 更公開第3位成員？

林書豪曾在2012年帶領紐約尼克創下七連勝、進入季後賽，在NBA掀起一陣「林來瘋」熱潮，隨即被《時代雜誌》列為2012年百大最具影響力人物，一時間大家都認識到這位台灣籍美國華僑—林書豪。如此的戰積，在林書豪心中卻不是他人生最高光的時刻，昨日（19/1）他突然在Instagram分享了一張唯美婚照，宣布自己兩年前已經結婚了，更稱：「人生有史以來最高光的時刻。」



林書豪驚喜宣布已婚兩年 分享唯美婚照及甜蜜宣言

林書豪驚喜宣布已婚兩年，在Instagram上分享唯美婚照及甜蜜宣言（IG@jlin7）

在林書豪佈滿籃球資訊和訓練照片的Instagram上，昨日（19/1）竟無預警下出現了一張唯美且浪漫婚照，並配上甜蜜的文字宣言，稱感激能找到一個能夠深愛著他一切的人，以及能接受他獨特人生的妻子。林書豪的感情生活一直都很低調，一直以來都是專注於他的籃球事業，這次也沒有公開妻子正面相和其背景，只是想和大家分享已結婚的喜訊，而他也在長文中提到兩人交往多年，是在兩年前完成婚禮，但因為想守護他生活裏比較私人的一面，才一直沒有分享婚訊。

那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。 林書豪

我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。 林書豪

林書豪公開家中第三位成員Kai 與妻子2年前一起帶回家

林書豪在分享婚訊後，今日竟再向大家介紹家中的第三位成員（IG@jlin7）

林書豪在分享婚訊後，今日竟再向大家介紹家中的第三位成員，是一隻可愛的狗狗Kai。林書豪分享提到二人在2021年帶牠回家兩天後，發現牠呼吸困難隨後確診犬冠狀病毒，只有六成機會活下，但年僅兩個月的牠撐過來了。在林書豪分享的影片中，看到他與狗狗Kai興奮奔跑玩耍，讓粉絲更期待他們家再添新成員，以及聽到林書豪的新喜訊。

林書豪由沒有球隊願意簽約到創造「林來瘋」熱潮

林書豪由沒有球隊願意簽約到創造「林來瘋」熱潮（IG@jlin7）

林書豪曾是沒有任何一個球隊願意簽他，到成功簽約卻成藉藉無名的板凳球員，卻一次意外獲得上場機會，而他也緊緊把握機會為紐約尼克創下七連勝，成為球隊先發陣容，幫助紐約尼克球隊進入季後賽，成功讓無數人認識到林書豪，他的父母都是來自台灣的NBA球員，也是少數的亞裔球員，當時成功掀起一陣「林來瘋」熱潮。

我只是想盡可能地去打，因為我喜歡。 林書豪

林書豪曾被《時代雜誌》列為年度百大最具影響力人物

林書豪更在2012年被《時代雜誌》列為年度百大最具影響力人物，雖然他只為紐約尼克隊打了35場比賽，但足以成為不少球迷美好記憶，至今記憶猶新。在同年夏天得到休士頓火箭隊3年2500萬美金的合約，但可惜傷痛纏身的他沒有再創下特別的戰續，後再輾轉換了幾次球隊，終在2019年為多倫多暴龍隊效力時，奪下NBA總冠軍，贏下個人職業生涯第一枚冠軍戒指，增添新戰積。

我還有很長的一段路要走，還有很多要學習與努力的地方。 林書豪

林書豪曾奪下NBA總冠軍 後加盟CBA京首鋼

外傳林書豪最近有意加盟高雄鋼鐵人隊（Kaohsiung Steelers）的消息。（IG@jlin7）

沒想到林書豪竟在奪下NBA總冠軍後，便轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼，並入選CBA全明星賽，但可惜沒有創下特別的表現，中間曾短暫重回NBA加入G聯盟聖克魯斯勇士。但在2021年竟又再度重回CBA北京首鋼，去年又轉到廣州龍獅，近期更傳出他有意加盟高雄鋼鐵人隊（Kaohsiung Steelers）的消息，但一直沒有確切的消息，令不少人對他的一舉一動更加的關注！