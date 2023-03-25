婚禮攝影推薦｜5大星級Big Day攝影邊間好？王君馨、鍾嘉欣都找他

婚禮攝影推薦｜結婚是個重大日子，故婚禮攝影師尤為重要，這5大星級Big Day攝影師曾為不少明星拍攝婚照，到底哪間婚禮攝影公司才是最好呢？



婚禮攝影師幫手紀錄整個過程，但若拍得不好，分分鐘心情盡毀。有對剛結婚的馬來西亞夫妻，日前透過社交平台，抱怨攝影師不夠專業，不僅被「當成佈照板」，而且丈夫慘「被消失」，只剩下一副白牙，令他們無奈感嘆，「自己用手機拍，照片或較他拍得還好。」

婚禮攝影推薦｜相信在女生們心中，都非常重視婚禮攝影，想留住浪漫的一刻。(《愛回家之開心速遞》劇照)

相信在女生們心中，都非常重視婚禮攝影，想留住浪漫的一刻。不過，來自馬來西亞的Sayyika，日前便在抖音訴苦，表示付錢請來的攝影師，把照片弄得一塌糊塗，不僅燈光昏暗，而且構圖奇怪，讓她唯一的結婚回憶被破壞。從她分享的照片可見，在出嫁的一刻，前方當眼處擺著一個黑色垃圾筒「搶鏡」，令她頓時變成背景；另一張則顯示，其皮膚黝黑的丈夫，與幽暗的環境幾乎融為一體，Sayyika更特別指出，「只看得見咧嘴而笑的牙齒。」

婚禮攝影推薦｜女苦主Sayyika在出嫁的一刻，前方當眼處擺著一個黑色垃圾筒「搶鏡」，令她頓時變成背景。(TikTok@Sayyika)

婚禮攝影推薦｜Sayyaika的丈夫皮膚黝黑，與幽暗的環境幾乎融為一體，「只看得見咧嘴而笑的牙齒。」(TikTok@Sayyika)

Sayyika的遭遇得到不少網民同情，亦有人表示慎選婚禮攝影師，在事前先看對方的作品，然後再作決定。由於美好回憶大都只是一瞬間，因此非常考驗攝影師的功力和經驗，以下為大家推薦5大星級婚禮攝影師，都曾為藝人操刀拍攝結婚照片。

婚禮攝影推薦｜歌手吳業坤（坤哥）與日籍妻子浜口愛子（Aiko Hamaguchi）早年宣布結婚，日前在港補辦婚禮。(IG@aikoooh__)

婚禮攝影推薦2023：1. Monalisa Bridal Salon

歌手吳業坤（坤哥）與日籍妻子浜口愛子（Aiko Hamaguchi）早年宣布結婚，日前在港補辦婚禮，浜口愛子更分享了當晚的愉快時刻。兩人的婚禮攝影，由Monalisa Bridal Salon負責，相片色調偏向粉紅浪漫感覺，除了捕捉到兩人滿面幸福的表情，合照中還增加不少留白空間，充滿日式的簡約風格。此外，前跳唱組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）也曾在這家店拍攝婚紗照。

婚禮攝影推薦｜在婚照裡，兩人洋溢著輕鬆和舒適感覺。(IG@inez_leong)

婚禮攝影推薦2023：2. 攝影師 Kim Lo

洪永城和梁諾妍（Inez）在前年7月辦婚禮，其後誕下女兒，組成幸福家庭。在婚禮當中，攝影師Kim Lo與Inez已經合作多時，照片亦洋溢輕鬆和舒適感覺，可看出兩人開懷大笑，亦紀錄了感動的時刻，是輯充滿溫度的照片。此外，Kim Lo曾為不少明星和雜誌拍攝照片，如倪晨曦、Mirror成員姜濤、陳卓賢和柳應廷等，人物會較立體和突出，以展現出他們的個性特質，非常適合拍攝時尚婚照或個性婚禮。

婚禮攝影推薦｜偏好自然風格的Johnny Production，曾為何雁詩和張寶兒等拍攝婚禮照。(IG@johnnyproductoins)

婚禮攝影推薦2023：3. Johnny Production

偏好自然風格的Johnny Production，曾為何雁詩和張寶兒等拍攝婚禮照，而楊茜堯（原名楊怡）和羅子溢（原名羅仲謙）亦曾找他拍攝家庭照。他亦擅長透過陽光拍攝，以光影和線條，勾勒出輪廓特徵。而從他的照片，可以感受到一片寧靜，讓人更能陶醉在一對新人的幸福氛圍當中。

婚禮攝影推薦｜若然喜歡色彩濃郁、帶復活味的照片，Daniel Tam便深受女星們喜歡，曾替王君馨拍攝婚禮照片。(IG@danieltamig)

婚禮攝影推薦2023：4. Daniel Tam Photography

若然喜歡色彩濃郁、帶復活味的照片，Daniel Tam便深受女星們喜歡，曾替王君馨拍攝婚禮照片，工作上亦合作無間，掌握了對方的喜好。此外，他都替不少女星拍攝初生嬰兒和家庭照，如鍾嘉欣、楊思琦和Jessica C等，實力得到不少認證。

婚禮攝影推薦｜Vivian Wong的拍攝風格傾向自然色調，予人舒適和簡潔的感覺，如陳凱琳的婚禮照片，都是以遠鏡為主。(IG@ghlchan & vivianas_st)

婚禮攝影推薦2023：5. Vivian Wong Photography

Vivian Wong的拍攝風格傾向自然色調，予人舒適和簡潔的感覺，如陳凱琳的婚禮照片，都是以遠鏡為主。她曾專攻攝影學士，除了婚照，亦會拍攝個人和家庭照，予人歡樂和真摰的感覺。