【新冠肺炎】中美「口水戰」升溫　特朗普成華府「異數」

武漢肺炎疫情持續，據國家衛健委最新通報，3月4日0至24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例139例，新增死亡病例31例，新增疑似病例143例。 就武漢肺炎疫情，中美爭吵了好一段時間，華府高官說話不甚客氣，表示對中國處理疫情的手法很失望，商務部長羅斯更「打開天窗說亮話」，直指中國疫情有助製造業回流美國。這些說話面世後已過一個月左右時間，美國自身都面臨疫情威脅，高官們可能不會再如此前般鋒芒畢露了。

「大國鬥嘴」原是次要戲碼

中國外交部同樣不客氣，批評美國在疫情初期帶頭撤僑，製造恐慌，又指美國的往績亦令人失望，年度流感殺死以萬計美國人，H1N1疫情也曾傳遍全球。中方的「回嘴」少不免是鬥氣性質為主，畢竟最先禁止外國人進境的是盟友朝鮮，中國年度流感死亡人數估計為8.8萬人，而墨西哥才是H1N1最先爆發的地點。

特朗普（右）3月3日聽取關於冠狀病毒的簡報。（AP）

本來「大國鬥嘴」的劇情只是次要戲碼，但隨著美國疫情爆發，兩國齟齬忽然有變為主要劇目的趨勢。延續鬥氣情節，美國原本高漲的堵華氣氛更加熾烈，眾議員公然質疑，疫情是否由於中方實驗室洩漏病毒所致，電視台評論員更「風趣幽默地」要求中方道歉，因為政府確保不了溫飽，致令國民會吃蝙蝠「播毒」。

對著這些無證據的風涼刻薄言論，厚道些就不予置評或簡短否認，但按中國近年外交風格，強力還擊亦是意料之內。外交部不單止抨擊「中國病毒」一說，還進一步引述自家官方專家講法，指疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國，溯源工作還在進行中，中國不會「背上製造疫情災害的黑鍋」。

美國防疫表現成輿論焦點

近日內地網上就流傳「美國源頭論」，小道新聞滿天飛，官方有意無意的協力更助長另類看法落地生根。與此同時，內地官民引用美國政府和美國傳媒的公開資料，廣傳白宮限制官方專家對外發言、防疫機關不公布檢測數目、美國領導層「淡化」疫情威脅、當地防疫工作落後混亂等等不堪現象。

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如是者，美國成為公共討論和官方輿論指標，所見論調主要如下：「天下官僚一樣黑」；「沒有誰比誰更高尚」；「中國防疫更勝一籌」。確實不乏美國人不滿白宮的處理手法，但論者未需擔心被拘留和訓誡，而疫情資訊流通於各傳媒和社交平台，疫情嚴重與否可訴諸公開討論，機構和個人可據此作判斷。

「五十步笑百步」的厚顏氣焰令人不齒，「百步笑五十步」同樣令人不敢恭維。始終中國錄得逾8萬宗病例，死了幾千人，國家人命和經濟損失慘重，防疫其間的隱瞞塞責、協調不當、機構濫權、封鎖言論等等負面消息不絕於聞，官方病例數據的準確度至今仍存爭議，全國上下尚未解除防疫警戒。

中國防疫有成效絕非易事

儘管如此，國家不惜工本動員亦是事實，中國隔離措施的規模實屬「前所未見」，即使有論者對病例數字下降有懷疑，但都要承認國家在短短一個多月之中，展示出防疫決心和能耐，如果要公平衡量這段時間內的表現，不能對顯著的防疫成效視而不見。

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自從武漢1月23日封城以來，全國停工停產兩星期，至今才陸續復甦，以國家人口之多和國土幅員之廣，一要成功遏制疫情，二要國民集體防疫，三要維持好公眾秩序，四要保持必須品供應，全部大致達成絕非易事，充足資源、黨政組織力和公民意識缺一不可，否則出現社會動蕩亦不足為奇。

有趣的是，在美國政要當中，幾乎只有美國總統特朗普指出，中國防疫成效實在難能可貴：「我看到他們在很短的時間內就建成醫院。我真的相信（國家主席習近平）想要完成這件事，而且他想要盡快完成。是的，我認為他做得很專業。」特朗普希望穩定市場情緒，更不想疫情和中美角力拖累其連任選情，但其正評至少在排山倒海的堵華氣氛之中，發揮少許應有的平衡作用。