【新冠肺炎】中美「口水戰」升溫　特朗普成華府「異數」

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武漢肺炎疫情持續，據國家衛健委最新通報，3月4日0至24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例139例，新增死亡病例31例，新增疑似病例143例。

就武漢肺炎疫情，中美爭吵了好一段時間，華府高官說話不甚客氣，表示對中國處理疫情的手法很失望，商務部長羅斯更「打開天窗說亮話」，直指中國疫情有助製造業回流美國。這些說話面世後已過一個月左右時間，美國自身都面臨疫情威脅，高官們可能不會再如此前般鋒芒畢露了。

「大國鬥嘴」原是次要戲碼

中國外交部同樣不客氣，批評美國在疫情初期帶頭撤僑，製造恐慌，又指美國的往績亦令人失望，年度流感殺死以萬計美國人，H1N1疫情也曾傳遍全球。中方的「回嘴」少不免是鬥氣性質為主，畢竟最先禁止外國人進境的是盟友朝鮮，中國年度流感死亡人數估計為8.8萬人，而墨西哥才是H1N1最先爆發的地點。

特朗普（右）3月3日聽取關於冠狀病毒的簡報。（AP）

本來「大國鬥嘴」的劇情只是次要戲碼，但隨著美國疫情爆發，兩國齟齬忽然有變為主要劇目的趨勢。延續鬥氣情節，美國原本高漲的堵華氣氛更加熾烈，眾議員公然質疑，疫情是否由於中方實驗室洩漏病毒所致，電視台評論員更「風趣幽默地」要求中方道歉，因為政府確保不了溫飽，致令國民會吃蝙蝠「播毒」。

對著這些無證據的風涼刻薄言論，厚道些就不予置評或簡短否認，但按中國近年外交風格，強力還擊亦是意料之內。外交部不單止抨擊「中國病毒」一說，還進一步引述自家官方專家講法，指疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國，溯源工作還在進行中，中國不會「背上製造疫情災害的黑鍋」。

美國防疫表現成輿論焦點

近日內地網上就流傳「美國源頭論」，小道新聞滿天飛，官方有意無意的協力更助長另類看法落地生根。與此同時，內地官民引用美國政府和美國傳媒的公開資料，廣傳白宮限制官方專家對外發言、防疫機關不公布檢測數目、美國領導層「淡化」疫情威脅、當地防疫工作落後混亂等等不堪現象。

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如是者，美國成為公共討論和官方輿論指標，所見論調主要如下：「天下官僚一樣黑」；「沒有誰比誰更高尚」；「中國防疫更勝一籌」。確實不乏美國人不滿白宮的處理手法，但論者未需擔心被拘留和訓誡，而疫情資訊流通於各傳媒和社交平台，疫情嚴重與否可訴諸公開討論，機構和個人可據此作判斷。

「五十步笑百步」的厚顏氣焰令人不齒，「百步笑五十步」同樣令人不敢恭維。始終中國錄得逾8萬宗病例，死了幾千人，國家人命和經濟損失慘重，防疫其間的隱瞞塞責、協調不當、機構濫權、封鎖言論等等負面消息不絕於聞官方病例數據的準確度至今仍存爭議，全國上下尚未解除防疫警戒。

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中國防疫有成效絕非易事

儘管如此，國家不惜工本動員亦是事實，中國隔離措施的規模實屬「前所未見」，即使有論者對病例數字下降有懷疑，但都要承認國家在短短一個多月之中，展示出防疫決心和能耐，如果要公平衡量這段時間內的表現，不能對顯著的防疫成效視而不見。

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自從武漢1月23日封城以來，全國停工停產兩星期，至今才陸續復甦，以國家人口之多和國土幅員之廣，一要成功遏制疫情，二要國民集體防疫，三要維持好公眾秩序，四要保持必須品供應，全部大致達成絕非易事，充足資源、黨政組織力和公民意識缺一不可，否則出現社會動蕩亦不足為奇。

有趣的是，在美國政要當中，幾乎只有美國總統特朗普指出，中國防疫成效實在難能可貴：「我看到他們在很短的時間內就建成醫院。我真的相信（國家主席習近平）想要完成這件事，而且他想要盡快完成。是的，我認為他做得很專業。」特朗普希望穩定市場情緒，更不想疫情和中美角力拖累其連任選情，但其正評至少在排山倒海的堵華氣氛之中，發揮少許應有的平衡作用。

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