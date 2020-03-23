【新冠肺炎】「無症狀病例」再掀爭議　釀數據缺口蹈武漢覆轍？

據內地《財新網》3月23日報道，中國疾控中心專家透露，與官方「清零」講法有別，現在武漢每天還能檢出幾宗到10幾宗「無症狀病例」，所以援助隊伍原定離開湖北，但都要暫緩撤離計劃。 自2月初起，按國家衛健委《防控方案》指引，「無症狀病例」並不列入「確診病例」，也毋須對外公布。

首先，數字準確與否是一回事，防疫會否再度失控是另一回事。即使官方數字失實，要走到「武漢第二」還需要有幾個條件：一是數字與現實相距太遠，到了要糾正的時候經已太遲；二是官方按自家失實數字行事，放鬆戒備下任由疫情擴散；三是社會各界掉以輕心，觸發新一波社區感染。

各省份派出的援鄂醫療隊自3月17日開始撤離，但來自各地的疾控部門防控人員組成的援助隊伍卻暫緩撤離湖北。（資料圖片）

南早：2月底「無症狀病例」逾4萬宗

就第一個條件，外界沒人說得準，只可以講有許多蛛絲馬跡顯示，官方數據有「缺口」。除了武漢，單是3月就有安徽合肥、浙江杭州、黑龍江勃利和湖南岳陽「選擇」公布「無症狀病例」。

雖然上述地方最多不過錄得5宗「無症狀病例」，但官方沒有公布的又有多少呢？3月22日，《南華早報》便聲稱獲得「機密文件」，指2月底內地有4.3萬宗「無症狀病例」，按規定不作公布。另外合肥個案亦存有爭議，患者被指有發熱症狀，令人質疑其中有多少宗是貨真價實的「無症狀病例」。

就餘下兩個條件，與主旋律唱好復工進度不同，官媒《環球時報》總編胡錫進在3月初指：「中國社會在復工復產的問題上總的來說就是膽小了些，而且它是不應該的。」實情是官民雙方都保持防疫模式，不敢急於復工復產和外出消費。

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英國《金融時報》搜集電影票房、煤炭消耗量、交通擠塞等數據，並製成圖表，顯示以今年1月1日水平作準，迄至3月20日，內地經濟活動僅回復約6成左右，而與去年同期相比，也相差20個百份點左右。

內地經濟活動回復進度緩慢

至於內媒數據，《高德出行暖報》3月9日顯示，多個主要城市的「返崗人數比例」只超過4成；《21世紀經濟報道》的復工數據則顯示，迄至3月22日，儘管只計算年度產值較高的「規模以上企業」，中小企復工率亦只得6成。

由此可見，內地經濟活動仍然在正常水平以下運行，不少網民就自稱尚未復工，又或一星期就只上幾天班。另一邊廂，官方寧願節制商業活動也要鞏固防控，例如在廣東省的低風險地區，商戶要負責「加強場所通風消毒，做好體溫檢測」，指示僱員和顧客佩戴口罩，並且要控制人流。

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同樣在廣東，其風險分級亦引人關注，按佛山和惠州的官方感染數字，明明屬於「低風險」，但最終官方評估卻是「中風險」，比廣州和深圳兩大都會還要高，其中一種猜測就是疫情數據有「暗帳」。假如屬實，可能是反映前線幹部「兩條腿走路」，數據上鼓勵復工，行動上嚴格執行防疫要求。

回顧武漢情況，之所以釀成大災難，一邊是官方數字上瞞報漏報，行動上毫無準備，另一邊是市民相信了官員粉飾太平的說話，未意識到事態危急，需要戴口罩和減少群聚。相比之下，從經濟活動和官方文件可見，內地官民依然一致緊張防疫，預計即使數字有「缺口」，似乎都遠未至於會出現「武漢第二」。