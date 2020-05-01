特朗普認同「武漢實驗室洩新冠病毒」　陰謀論「正常化」範例

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4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮舉行的每日疫情記者會上稱，見過SARS-CoV-2病毒來自武漢病毒實驗室的證據，但不能透露是甚麼讓他對這個說法充滿信心。

話題愈炒愈熱、回應留有遐想

美國打法毫不新奇，不時有相關官方資訊「被洩漏」忽然間又有專家跳出來和應，接下來陰謀論便漸漸走入主流報道，引來政客、傳媒、學者和名人激辯，正方大肆宣傳可想而知，反方同樣將話題愈炒愈熱，結果原本令人一笑置之、無太大討論價值的猜想，居然變為輿論場上有公開爭辯餘地的正式議題。

美國總統特朗普。（資料圖片）

當各種外圍消息鋪陳妥當，國內外各界都不斷就此爭吵，傳媒轉過頭來將社會話題拋給官方回應。對此官方可以選擇小事化無，強調要「科學驗證」，也可以派技術官僚科普一下，作流言「無害化處理」，可是白宮明顯就不走這條路，特朗普就親口大講自己看過「證據」，認同是武漢實驗室流出病毒。

身為一國元首作如此嚴重的指控，還要放言制裁中國，但一講到提供證據，就態度急轉直下支吾其詞，打出一招不落口實、留有遐想，變相令話題爭議延續下去。緊接著，美國國家情報總監辦公室又出來「講道理」，說科學界有共識，病毒不是人工製造，但又留下了一條尾巴，不排除由武漢病毒研究所洩漏。

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回顧3月中旬，中國官方和民間都提到「美軍播毒論」，當時特朗普就索性用「中國病毒」一詞還擊，後來應該是中美元首通話後有共識，北京謹守「科學驗證」口徑，而華府則不再講「中國病毒」。然而事隔不足兩個月，美方就主動進攻，結合「中國責任論」，一口氣使出所有輿論武器。

連出多招構成「中國責任論」

斥責中國瞞報漏報不在話下，美方更身體力行以「斷糧」懲罰世衛，理由是其抗疫不力和偏袒中國；其間內地爆出由防疫手法引起的「排非」爭議美方又乘機加一張嘴指責中方種族歧視。當然更少不了上述化陰謀論為「合理」議題，四五招加起來就構成「中國責任論」。

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若果講不利之處，中國官方和傳媒內外口徑不一致，對內承認有幹部漏報瞞報和敷衍塞責，「吹哨人」受不公對待，對外則矢口否認瞞報漏報頂多暗示在疫情初期對病毒所知甚少而誤判。另外遵循最嚴格科學驗證，新病毒源頭仍然不明，但始終唯一已知事實正是，武漢為首個有紀錄大規模爆發的地點。

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若講有利之處，中國在1月初已通報各國，即使到了1月底才初次承認「人傳人」和封城防疫，距離歐美3月初疫情大爆發都已有超過1個月時間，防火長城外是資訊流通的，中國疫情新聞天天更新，各國政府和民眾都獲得充份警告，必然要為自身惡劣處境負上最大責任，想諉過於人簡直是天方夜譚。

特朗普的「證據」若一直流於口講，陰謀論永遠是「煲水」新聞，各國政府之中只得美國大講特講，西方陣營內部都應者寥寥。至於坊間說「八國聯軍」索賠就僅是誇張玩笑，一則中國有實實在在政經影響力的大國，口舌之爭不算一回事，二則即使美國施加制裁，實情都是何患無詞，與「中國責任論」關係不大了。

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