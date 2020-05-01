特朗普認同「武漢實驗室洩新冠病毒」　陰謀論「正常化」範例

4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮舉行的每日疫情記者會上稱，見過SARS-CoV-2病毒來自武漢病毒實驗室的證據，但不能透露是甚麼讓他對這個說法充滿信心。
話題愈炒愈熱、回應留有遐想
美國打法毫不新奇，不時有相關官方資訊「被洩漏」，忽然間又有專家跳出來和應，接下來陰謀論便漸漸走入主流報道，引來政客、傳媒、學者和名人激辯，正方大肆宣傳可想而知，反方同樣將話題愈炒愈熱，結果原本令人一笑置之、無太大討論價值的猜想，居然變為輿論場上有公開爭辯餘地的正式議題。
美國總統特朗普。（資料圖片）
當各種外圍消息鋪陳妥當，國內外各界都不斷就此爭吵，傳媒轉過頭來將社會話題拋給官方回應。對此官方可以選擇小事化無，強調要「科學驗證」，也可以派技術官僚科普一下，作流言「無害化處理」，可是白宮明顯就不走這條路，特朗普就親口大講自己看過「證據」，認同是武漢實驗室流出病毒。
身為一國元首作如此嚴重的指控，還要放言制裁中國，但一講到提供證據，就態度急轉直下支吾其詞，打出一招不落口實、留有遐想，變相令話題爭議延續下去。緊接著，美國國家情報總監辦公室又出來「講道理」，說科學界有共識，病毒不是人工製造，但又留下了一條尾巴，不排除由武漢病毒研究所洩漏。
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回顧3月中旬，中國官方和民間都提到「美軍播毒論」，當時特朗普就索性用「中國病毒」一詞還擊，後來應該是中美元首通話後有共識，北京謹守「科學驗證」口徑，而華府則不再講「中國病毒」。然而事隔不足兩個月，美方就主動進攻，結合「中國責任論」，一口氣使出所有輿論武器。
連出多招構成「中國責任論」
斥責中國瞞報漏報不在話下，美方更身體力行以「斷糧」懲罰世衛，理由是其抗疫不力和偏袒中國；其間內地爆出由防疫手法引起的「排非」爭議，美方又乘機加一張嘴指責中方種族歧視。當然更少不了上述化陰謀論為「合理」議題，四五招加起來就構成「中國責任論」。
若果講不利之處，中國官方和傳媒內外口徑不一致，對內承認有幹部漏報瞞報和敷衍塞責，「吹哨人」受不公對待，對外則矢口否認瞞報漏報，頂多暗示在疫情初期對病毒所知甚少而誤判。另外遵循最嚴格科學驗證，新病毒源頭仍然不明，但始終唯一已知事實正是，武漢為首個有紀錄大規模爆發的地點。
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若講有利之處，中國在1月初已通報各國，即使到了1月底才初次承認「人傳人」和封城防疫，距離歐美3月初疫情大爆發都已有超過1個月時間，防火長城外是資訊流通的，中國疫情新聞天天更新，各國政府和民眾都獲得充份警告，必然要為自身惡劣處境負上最大責任，想諉過於人簡直是天方夜譚。
特朗普的「證據」若一直流於口講，陰謀論永遠是「煲水」新聞，各國政府之中只得美國大講特講，西方陣營內部都應者寥寥。至於坊間說「八國聯軍」索賠就僅是誇張玩笑，一則中國有實實在在政經影響力的大國，口舌之爭不算一回事，二則即使美國施加制裁，實情都是何患無詞，與「中國責任論」關係不大了。