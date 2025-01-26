年末不要追悔　新一年勇於探索｜陳仕娜

年尾，除舊佈新。



回顧過去一年，多少有些悔恨。



人總困頓之時，應抱持哪種心態面對？(資料圖片)

兩類人應對憾事作風大不同

個性不同、事情性質不同，每個人後悔的方式自然也不同。通常分兩類：

一是原地打轉。把事後的不順，全部歸咎於後悔。重覆質問自己：為什麼當初要那樣說？那麽做？如果用另一種說法或做法該有多好！

甚至把單一事件的失誤，無限上綱上線到整個人的命運：我會那樣做，是因為我就是那樣的人、生了這樣的命……「別有幽愁暗恨生......同是天涯淪落人」，在唐詩裡讓人憐惜，現實中卻讓人反白眼。

另一種反應是向前衝刺。是，我搞砸了這宗交易，現在看清了，也成長了。下一次碰到類似的狀況，不會重蹈覆徹。

更積極的，會主動去創造環境，讓「下一次」提早發生。譬如說presentation講爛了，立刻爭取下一次的機會。客戶被人搶了，去找更多新客戶簽約。

對的事發生，需要天時地利人和。其中唯一可控的，是「人」。總不能老是坐着，把後悔當零食，反芻不停，希望天時和地利再給你一次機會。

嘗試在新一年去探索人生。（資料圖片）

保持正向心態面對不確定

蛇年看來是動盪的一年，是好是壞，沒人能預測。我們唯一能控制的，是對後悔的反應。悔恨是濃密的樹林，把我們團團圍住。樹蔭可以乘涼，但也會讓人發霉。樹林外也許仍烏雲密佈，但也許早已露出曙光。

記得多年前碰到一位老作家獨自背著背包在太平洋屋脊步道上走了四個月。他說自己拿不出一張絢麗的工作履歷，但他擁有一張多彩的人生履歷。

老作家給我的啟發是工作不等於人生。 這麼簡單一句話，卻從來沒有認真思考及執行過。每個月領著薪水去付越來越厚的帳單，令人與這些初衷愈行愈遠。

訂立人生目標很難，小時候父母要求我們入好學校拿高分，進大公司賺高薪。進了社會我們訂職場目標，也順便把人生目標當職場目標來管理，訂一些「project」，就算有了新年新希望。

須分清目標與項目

只是projects不等於目標。 減肥、運動、焗蛋糕、做個時時微笑的好人⋯⋯這些是 task，不是目標。

這些年來學會探索，末了人生未必有改變，我們仍需那張paycheck來付帳單，但不同的是，拎走工作只是拿走了收入，人生並沒有淪為空白。大方探索的收穫就是常會接收到意想不到的「啟發」，這遠比目標珍貴。

蛇年你或可無目標，但至少試著打開門出去探索。窗外有這麼多東西，不去尋覓就永遠不知道錯過了什麼。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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