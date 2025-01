大和指DeepSeek潛在成功　或成AI行業轉捩點

內地人工智能公司DeepSeek(深度求索)近期推出多款AI產品,引發市場人士對過去就AI發展作高投入的發展方向。大和發表報告表示,截至本周一(27日)DeepSeek已成為蘋果應用商店中免費應用程式排行榜第一名,此推理模型據稱在某些AI基準測試中的表現與OpenAI的o1相當。



根據DeepSeek R1在AIME、MATH-500和SWE-bench Verified基準測試中的表現優於o1。

大和指出內地人工智能產業在緊張的資源約束下營運,提高效率已成為行業重點。雖然字節跳動2024年斥110億美元投資人工智能領先國內同業支出,但這一數字仍遠低於微軟的445億美元支出。大和又指出注意到阿里(9988)和騰訊(0700)的資本支出與國際同業Meta及Alphabet等全球網路同業相比較低。

In this photo illustration, the logo of Deepseek is displayed on a smartphone screen on January 27, 2025 in Suqian, Jiangsu Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)