大和指DeepSeek潛在成功　或成AI行業轉捩點

內地人工智能公司DeepSeek（深度求索）近期推出多款AI產品，引發市場人士對過去就AI發展作高投入的發展方向。大和發表報告表示，截至本周一（27日）DeepSeek已成為蘋果應用商店中免費應用程式排行榜第一名，此推理模型據稱在某些AI基準測試中的表現與OpenAI的o1相當。



根據DeepSeek R1在AIME、MATH-500和SWE-bench Verified基準測試中的表現優於o1。

大和指出內地人工智能產業在緊張的資源約束下營運，提高效率已成為行業重點。雖然字節跳動2024年斥110億美元投資人工智能領先國內同業支出，但這一數字仍遠低於微軟的445億美元支出。大和又指出注意到阿里（9988）和騰訊（0700）的資本支出與國際同業Meta及Alphabet等全球網路同業相比較低。

In this photo illustration, the logo of Deepseek is displayed on a smartphone screen on January 27, 2025 in Suqian, Jiangsu Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

會否顛覆美國科技領先情況現為時尚早

大和認為DeepSeek潛在成功，或反映出整個產業出現轉捩點，惟認為現在判斷DeepSeek的成功是否會顛覆美國的技術領先地位還為時過早。因為考慮到人工智能開發的資本需求不斷增加以及出口管制的持續影響，這種成本優勢的可持續性仍不確定。