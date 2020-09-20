小數據．小菲｜蘋果公司大晒!

你可能等緊蘋果十月面世的第一部5G手機，甚至可能已經預訂了最新的iPad Air或Apple Watch 6。蘋果公司的吸引力厲害的地方，就是令果迷每年都甘心情願的把金錢獻上，即使像澳門政府每年都向市民派一萬元，也不夠花於蘋果的產品上。

這不是香港單一現象，因為每一次蘋果出新電話，不光是先達或華強路堆滿人頭，世界各地的主要蘋果鋪都會出現人龍，這就是蘋果公司為什麼能成為全球最有價值的品牌，即使在今年嚴重的疫情下，蘋果依然穩坐世界上最大市值公司的寶坐。

蘋果的旗艦產品iPhone，深受消費者歡迎。（資料圖片）

世界最大市值公司

A for Apple是三歲小朋友都識的道理，但你知道蘋果這些小數據嗎？

根據最新的蘋果第三季數據顯示，該公司有現金高達1,928億美元（即1.51萬億港元），亦即等於向每個美國人派500美元後還有錢淨。中國是蘋果最大的市場，若蘋果向中國13億人口派錢，每人亦有近1,200港元。

若以市值計算，蘋果市值曾經突破兩萬億美元，亦即15.6萬億元，這究竟是什麼概念？厡來全球只有十四個國家的GDP高於蘋果市值，大概等於四倍的香港GDP和三家騰訊控股（0700）的市值。

若以環球各股票市場總市值而論，單是蘋果市值，已可以位列全球身第12。換句話說，即是全球只有11個股票市場，其總市值大過蘋果，當然包括香港股市，上海、深圳，是沙特阿拉怕的交易所。

亞馬遜創辦人貝佐斯身家近1,800億美元，不及蘋果市值的十分一。（資料圖片）

一隻蘋果 勝過一籮富翁

其實一家蘋果，便超出全世界十大富豪身家的總和。

有人說，一家蘋果，令十多家電話製造公司破產，並佔去整個行業大部份的盈利，曾有一個話法指是94%。

創辦人喬布斯曾經說，這不是魅力或性格的問題，這是業績、產品和其他十分基本的東西，令蘋果內外的人士對蘋果和它所代表的價值及對業界所能貢獻的潛能為之興奮。