不是冇工做　而是工作變了｜陳仕娜

近日恒生大幅裁減後勤人手，令不少打工仔心頭一震。不僅恒生，多間銀行、投資機構甚至大型地產企業，近年都在「漸進式瘦身」，刪減的是中後台部門、人力資源、企管、行政支援這些「非核心但一直存在」的崗位。



恒生銀行日前裁減部份人手。（資料圖片）

說詞離不開是成本壓力，實際上是AI與自動化技術默默改寫了職場生態。不少曾被視為「穩陣工」的職位，正逐漸失去價值。

OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. (REUTERS)

部份文書工作已由AI取代

還記得十多年前，翻譯系學生是尖子中的尖子。今天，AI翻譯軟件如DeepSeek、ChatGPT幾秒就能產出整頁文字，而且文理通順、用詞得體。人類從「寫稿人」變成「校對員」，甚至很多企業已跳過人手，直接AI產稿、AI審稿，自動發布。

同樣情況出現在企傳、行政文案、市場分析甚至法律等工種，過去講求經驗與手藝，如今一鍵即出。曾經累積的資歷與專業，仿佛變得可有可無。

裁員是老闆心狠？更多是整個經濟系統重新分配資源的結果。當生成式AI可處理大量的文件、簡報、數據整理，老細自然會問：還需請那麼多人嗎？

有本地創科初創坦言，他們的營運團隊只有三人，卻能管理超過百間客戶的報告與項目進度，全靠AI及雲端自動化系統配合。這不只是大型機構的選擇，更是中小企的新常態。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

讓AI成為助手

中美博弈持續，外資企業收縮，內企減少來港擴展，人才流動自然受限。問題不單是崗位減少，新產業所需的技能與思維與傳統職位大相徑庭。你懂做報告、識開會、曉行文，這些技能再不矜罕；反而如何用科技省時間、做策略、搞合作、講人話，才是職場新價值。

與其抗拒AI，不如駕馭它。把AI變成你的助力，用它做重複工序，你則用腦袋做判斷、提方案、講故事。懂用AI的人，比懂操作Excel及ppt的人更吃香。

修練人性技能。AI能寫，但不會聆聽；能編排，但不懂同理。溝通力、創造力、決策力，才是你在團隊中不可取代的位置。

人類的價值在於眼光與人情味

不要等機會，要創機會。不少失業者，轉做自由寫手、課程設計師、內容創作人、顧問，靠的不一定是高科技，而是對人、對行業、對市場的多維度透徹了解。知識可以訓練，眼光與人情味，AI無從模仿。

AI非洪水猛獸，牠讓我們看見哪些崗位已不合時代，也警醒我們該走出「穩陣工」的舒適圈，提醒我們思考：我有什麼，是科技取代不了？有什麼價值，是明天還會需要的？

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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