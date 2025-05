不是冇工做　而是工作變了｜陳仕娜

近日恒生大幅裁減後勤人手,令不少打工仔心頭一震。不僅恒生,多間銀行、投資機構甚至大型地產企業,近年都在「漸進式瘦身」,刪減的是中後台部門、人力資源、企管、行政支援這些「非核心但一直存在」的崗位。



說詞離不開是成本壓力,實際上是AI與自動化技術默默改寫了職場生態。不少曾被視為「穩陣工」的職位,正逐漸失去價值。

OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. (REUTERS)