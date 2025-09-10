中銀人壽旅居產品首9月錄20億元新造保費　呢幾個城市為港人至愛

中銀人壽宣佈推出市場首創的「旅・心活深度旅居體驗」保單權益，即將「月悦出息終身享保險計劃」與「旅.生活」結合。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，「月悦出息終身享保險計劃」自去年12月推出至今約9個月，新造保費達20億元。他預期，與「旅.心活」結合後，未來12個月新造保費會有50%增長。



中銀人壽指出除將上述兩項計劃合併外，同時將旅居覆蓋地區，由原先的大灣區及內地城市，拓展至日韓泰等7個亞洲國家。新增旅居城市包括日本京都、韓國束草、泰國布吉及甲米、印尼峇里、越南蘭珂灣、馬爾代夫北馬累環礁以及馬來西亞檳城。

港人偏好珠海橫琴、大理及成都

中銀人壽以旅居體驗作為「月悅出息終身享保險計劃」的保單權益，只要登記成為「旅・心活」會員，投保150萬元或以上，可免費參加一次旅居體驗，包含食養、住養、醫養、動養、旅養、誼養的「六養合一」服務。

未來擬拓展旅居地點至全球包括歐洲

目前合資格成為「旅.心活」會員人數約有20萬，大部分年齡介乎55至70歲，魏志煒表示，當中有1,000人已參與旅居計劃，他們多偏好大灣區，包括不用坐飛機抵達的珠海橫琴，而大理及成都也是熱門城市。中銀人壽現時每星期都收到100宗旅居的查詢，估計上述兩個計劃結合後，每月可為「月悦出息」計劃增加100張保單。

中銀人壽聯同東和旅遊及 Banyan Group 悦榕集團，將「旅.心活」旅居版圖從中國內地擴展，魏志煒表示，「旅.心活」的計劃是全球性的，現在擴大至亞洲區，未來或會擴展至歐洲等地區。