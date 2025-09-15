美議息前瞻｜渣打料「重手」減50點子　港1個月拆息年內跌至2.5厘

美國聯儲局將於周三議息，目前市場一般預期會重啟減息，幅度為25點子，今年底前再減25點子。不過，渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志則預計，聯儲局下周將減息50點子，至年尾會按兵不動，待至明年再減息3至4次，每次25點子，全年共75至100點子。



曾繼志預計，聯儲局下周將減息50點子。（Reuters）

預計明年再減息3至4次

曾繼志解釋，美國經濟數據包括就業數據等，均不如市場預期，而通脹壓力目前不算太大，加上考慮到特朗普目前與聯儲局關係等因素，預計在重啟減息初期會「落重手」，也可避免經濟放緩太快。減息後預計將利好整體股市表現，加上需要考慮關稅及地緣政治衝突情況變動等，對通脹帶來的影響，另外也會視乎就業及消費市場情況等，目前難言減息周期何時完結。

港息方面，曾繼志表示，隨著美息回落，整體港息趨勢也會向下，但速度及幅度則視乎不同銀行等情況而定。目前1個月港元拆息約3厘，預計隨美息回落，年底前有望回落至2.5厘。目前香港市場氣氛有所穩定，相信最長的情況已經過去，例如金融服務帶動了不少活動，數字資產發展香港也望能為國家發揮大作用，希望隨著息口回落，能為企業融資及供樓人士帶來支持，經濟勢頭能有所恢復。

曾繼志表示，希望隨著息口回落，能為企業融資及供樓人士帶來支持，經濟勢頭能有所恢復。（資料圖片）

息口回落望為港經濟帶來支持

樓市方面，他表示，住宅市場有所回穩，相信已開始尋底，有市有價也有成交，而商業房地產則仍需要較長時間去調整。不過，近期也有好消息包括多了外資企業租用辦公室，香港作為超級增值人，在互聯互通機制下相信具備前景，外資也會逐步回來。

渣打香港環球市場業務方面，曾繼志表示，上半年收入錄得高雙位數字增長，外匯、利率及信貸交易量也有雙位數增長。上半年金融市場波動較多，包括人民幣及港元匯率，而下半年通常假期會較多，市場情況會有機會平緩下來，但預計整體金融市場預計仍會有正面表現，包括固定收益債券及股市等，目前成交仍暢旺，故預計環球市場業務仍能夠保持增長。

債券市場上，內地債券低息持續，而經濟仍面臨挑戰，包括內房及消費信心待恢復，預計會保持寬鬆政策例如低息環境，來刺激經濟，預計南向投資者尋覓多元化投資勢頭將持續，而北向方面則預計會有所放慢，部分可能源於獲利了結。