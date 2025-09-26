滙豐等銀行再加定存息　有數字行1年期驚見3厘　全港最高

美國聯儲局上周重啟減息，但臨近季結，港元拆息持續高企，加上銀債開售中，港銀定存加息戰越見激烈。四大行周內齊齊加息，當中滙豐今日﹙26日﹚將高端及一般客戶的3個月及6個月港元定存息，全線上調至2.3厘。其他銀行方面，數字銀行WeLab Bank今日將1年定存息上調至3厘，為目前全港最高的1年期港元定存息。



滙豐早前將高端客戶及一般客戶的3個月及6個月定存息統一至2.2厘，今日再統一上調0.1厘至2.3厘，當中3個月存息為大行至最高。（資料圖片）

滙豐加中短期定存息至2.3厘 大行中最高

滙豐早前將高端客戶及一般客戶的3個月及6個月定存息統一至2.2厘，今日再統一上調0.1厘至2.3厘，當中3個月存息為大行至最高。而中銀香港也上調一般客戶年利率，3個月加至2.2厘，4個月及6個月加至2.3厘，與高端理財客戶看齊。渣打也將3個月及6個月定存息，分別加至2.25厘及2.3厘，1年期則維持在2.5厘。而恒生銀行也上調一般客戶3個月存息0.1厘至2.2厘，特選客戶2.3厘優惠延至月底。

WeLab Bank宣布，將6個月及12個月定存息，分別由2.8厘及2.9厘，上調至2.81厘及3厘，而18個月定存息也由1.8厘大幅上調至2.5厘，而兩年期則維持於2.5厘，當中後兩者為全港最高。

另外，PAObank為慶祝成立五周年，由即日起至9月30日期間，全新個人合資格客戶使用指定推薦碼成功開立個人儲蓄戶口，可享一個月港元定期存款18%年利率高息優惠，存款金額上限為5萬元。而平安香港的客戶成功開立PAObank個人儲蓄戶口，一個月高息港元定存年利率加碼至20厘。