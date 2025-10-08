銀色債券｜逾28萬人認購　最終發行額550億元　最多獲分17手

政府今日（8日）公布新一批銀色債券的認購及配發結果。根據配售銀行和指定證券經紀提供的認購資料，截至9月29日認購期結束為止，政府共收到371,821份有效申請，申請的債券本金總額達98,227,300,000港元。



銀色債券的最終發行額為550億港元，高於500億港元的目標發行額。政府按照發行通函中所載的機制配發債券，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手（每手為10,000港元）。認購16手或以下債券的89,958份申請將全數獲配發所申請的債券。餘下認購16手以上的281,863份申請則將先獲配發16手債券，而進行抽籤後，其中113,918份申請可獲配發多一手債券。

銀色債券將於周五（10日）在基礎建設債券計劃下的零售部分發行。申請人會獲個別通知其配發結果、適用認購款項，以及退回超出獲配發債券部分的申請款項。

財政司司長陳茂波說：「今批銀色債券的申請人數和認購額均為歷年新高，足證銀色債券繼續廣受市民歡迎。銀色債券為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，同時支持惠及經濟和民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的『參與感』和『獲得感』。我們會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視銀色債券的安排。」