港銀搶存戰白熱化　有數字行推14天期　年息25厘定期存款

【定期存款/定存】雖然銀債已截止認購，但步入第四季並臨近年尾，港銀加定存息戰持續，無論短期還是長存期定存息，均繼續有上升趨勢。當中超長息方面，渣打旗下的數字銀行 Mox Bank 最新把3年期超長定存由2.3厘加至3厘，2年期也由2.3厘加至2.9厘。短息方面，另一家數字銀行富融銀行推出迎新優惠，新客可享有14日港元定存25厘年利率優惠，冠絕全港。



Mox Bank 加3年期定存息至3厘

富融銀行宣布，新客戶利用邀請碼「FLASH2025」開戶並存入新資金，即可享受25厘年利率的14天港元定期存款。每份高息定存額度為5萬元，每位客戶限搶一份，意味成功開立即可穩袋479元利息收入。活動由10月6日中午12時開始，至12月5日中午12時截至。

另外，該行也推出「中秋團圓定存豐收禮」快閃15厘港元定存優惠，而新客戶及現有客戶都可享用此優惠，只需存入1萬元新資金即可搶高達15厘年利率的7天港元定期存款，名額888份，每位客戶限搶一份。當日也會有存款期4個月﹑年利率2.85厘的港元定期存款供選擇，名額為2,000份，每位客戶可搶60份 ，活動日期為10月6日中午12 時至10月10日中午12時。

PAObank。

PAObank延續1個月定存18厘優惠

PAObank就延續1個月港元定存18厘優惠，全新合資格客戶 使用推薦碼【PAOBPR】開立個人儲蓄戶口，可享有一個月港元定期存款18厘年利率高息優惠，存款金額上限為5萬港元。該行3個月及6個月定存息，近日也加至3.05厘，均為全港最高的同存期定存息。至於1年期定存息方面，則繼續由WeLab Bank的3厘為最高。