花旗：本港千萬富翁增至39.5萬人　平均34歲賺到首個100萬

花旗香港今天公佈「香港千萬富翁調查報告 2025」結果。根據調查報告結果推算，2025 年本港千萬富翁人口增至約395,000人，佔相關人口約 7%。這些千萬富翁的總資產淨值中位數為2,050萬元，而流動資產中位數則為1,000萬元。調查顯示，這些千萬富翁累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，股票和基金是他們當時主要的投資工具。此外，他們的首次 置業平均年齡為33歲。



財富平均分佈在流動資產和物業

花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，報告顯示千萬富翁人數有所上升，而超級富裕 群體在投資和跨代財富傳承方面採取了更精密的部署。留意到他們財富管理的需求不再局 限於傳統資產，而是傾向於更積極的財富管理以及更多元的資產配置。同時，他們更著重於財 富傳承規劃，致力保障下一代的財務未來。

香港千萬富翁的財富平均分佈在流動資產（49%）和物業（51%）。在他們的流動資產中，50%為投資產品，另外一半為現金和存款。與千萬流動資產人士和百萬流動資產人士相比，準億萬富翁的投資 組合更為均衡和多元化，他們在基金、債券及包括結構性產品在內的其他資產上的投 資比例較高。

投資海外物業的興趣隨財富增長而提升

同時，他們投資海外物業的興趣隨財富增長而提升。百萬流動資產人士擁有海外 物業的比例為 12%，千萬流動資產人士為23%，而準億萬富翁則更高達35%，反映其 物業投資策略隨著他們的財富增長越趨全球化。而高達46%的準億萬富翁優先考慮建立能夠傳承的可轉讓資產，而 另外兩個流動資產級別的比例則為31%至32%，突顯了準億萬富翁對跨代財富傳承的 重視。

另外，準億萬富翁在資產傳承規劃方面相對更為主動，其中 29%已採取 行動。他們更傾向於使用人壽保險（59%）和遺囑（53%）等工具傳承財富。另外， 16%的準億萬富翁會利用家族信託保障和傳承財富。 在對子女的期望方面，三個流動資產級別父母均最看重財務獨 立、將財富繼續滾存增值和職業自由，反映了他們普遍希望下一代能夠自給自足並擁 有穩定的財務狀況。