PAObank獲發1及4類牌照　推16小時美股交易時段服務

數字銀行PAObank宣布，獲得相關監管部門頒發第1類(證券交易)牌照及第4類(就證券提供意見)牌照,正式推出理財服務。PAObank 的理財服務涵蓋港股、美股、基金及貨幣基金多元投資產品，進一步加強個人銀行理財業務版圖，相關服務於月內進入試業階段，供特選客戶先行試用，期望短期內正式推出市場。



相關服務於月內進入試業階段

PAObank 理財服務擁有互聯網券商的交易體驗，並提供銀行級的保障，集券商和銀行雙優勢於一身。作為首間數字銀行提供盤前及盤後美股交易時段，PAObank 的美股總交易時間長達16小時。在一般交易時段外，客戶亦可因應市場重大消息或突發事件，作盤前或盤後交易，投資變得更靈活。

PAObank 行政總裁姚文松表示:「PAObank 正式將個人銀行業務拓展至投資領域，我們的理財服務將集速度、信心及靈活於一身，為客戶帶來更簡單好用、更順心的投資體驗，彈指間掌握財富增值機會。我們很榮幸成為首間提供長達16小時美股交易時段的數字銀行，帶來更優質的客戶體驗。PAObank 不斷提升個人理財服務，現已提供投資、保險、存款和跨境匯款功能，幫助客戶應對不同人生階段的理財需要，更銳意成為平安集團在港的綜合金融平台。」