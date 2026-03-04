彭博︰黑石入股新世界談判遇阻滯　因鄭家純家族不願放棄控股權

早前曾有報道指出，黑石集團就成為新世界（0017）最大單一股東，進行深入談判。《彭博》引述知情人士稱，黑石集團與新世界的談判遇到了阻礙，因為掌管這家香港開發商的鄭家純家族不願放棄控制權。



報道引述消息人士稱，黑石已提議向一家特殊目的公司注資約25億美元，從而成為新世界發展的最大股東，而鄭家純家族將投資10億至15億美元。由於事未公開，知情人士要求匿名。他們說，雙方的談判近期有所放緩，鄭氏家族還在尋求與其他投資者達成不用讓渡影響力的交易。

黑石集團拒絕置評。周大福和新世界銀行未立即回應置評請求。

新世界於今年1月底時發出公告，指出獲悉有媒體報導揣測有關公司的潛在投資者。公司已向其控股股東，即鄭家純家家族旗下的周大福企業作出查詢並獲周大福企業告知，周大福企業獲若干潛在投資者就可能投資公司之事宜接洽；其尚未與任何該等潛在投資者達成任何協議；其尚未就該等潛在投資之金額、性質或形式達成任何協議；及概不保證該等潛在投資將會進行與否。

新世界又稱，確認並不知悉任何其他必須公佈以避免公司證券產生虛假市場的信息，亦不知悉任何根據內幕消息條文（定義見上市規則）須予以披露的內幕消息。