在港活動撞期　彭博：瑞銀Art Basel吸客　瑞信投資論壇似喪禮

瑞信早前陷入危機，最終以股換股方式、折讓四成僅30億瑞士法郎賣盤予手瑞銀集團（UBS），股東損失之餘，瑞信所有的額外一級資本債券（AT1債券）將直接撇帳，總值160億瑞郎（約1,350億港元）債券淪為廢紙。

事件引起市場關注。無獨有偶，兩大銀行都在香港舉行重要的活動，其中瑞銀於會展舉行的Art Basel中吸引客戶；相反瑞信則於港麗酒店，舉行一連三日瑞信亞洲投資論壇。

彭博發表交章，引述瑞信活動參加者指，論壇令人聯想起「喪禮」，氣氛陰沉，而大堂布置了白花，在亞洲或有死亡的寓意。

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報道指，瑞銀一邊在Art Basel中，租用展廳並以香檳及威士忌招待富有的客戶；而瑞信亞洲投資論壇，雖然吸引2,000多名與會者參加，其中包括機構投資者和對沖基金，但主席Axel Lehmann及行政總裁Ulrich Koerner的缺席。

兩行的併購交易料於今年底完成，據報瑞銀為減省成本，考慮裁減數以萬計員工，特別是投行部門。報道引述一名在瑞信工作逾十年的董事總經理形容，過去一周是情緒化而具挑戰，他並不確定未來計劃；不過亦出席者指，瑞信近期的經歷成為銀行家及客戶之間的話題，更有與會者對瑞信員工在非常時期仍表現專業，印象深刻。