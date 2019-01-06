【渣馬千金小姐】范倩怡：練跑無分早更通宵更　「不想做大肥婆」

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。 渣馬下月就到，準備好了沒有？女跑手在3小時30分內完走，得到1000元獎金，成為「千金小姐」。 跑得快，走到「好一點」的世界。一千元不過錦上添花，走進「330」世界，縱有天才也要努力不懈。千金小姐的成績未必人人可達，但她們的故事與辛酸，與城市中的跑手大同小異。 《步走族》1月分享「千金小姐」的自白，首先是去屆本地女子季軍范倩怡。她是全職護士，工作有時使她有日夜顛倒，但練習無分日夜，仍要繼續。

「一分耕耘一分收穫」，世上沒有不勞而獲的事。自小深明這個道理，不論跑步還是工作，人家成功的背後一定有付出過，才會達到目標。

我在跑步上，我曾為自己定下全馬拉松的目標，就是要「Sub3」，即是3小時內跑完全程馬拉松比賽。為了目標，就要堅持下去，繼續努力，為做到目標而進發。

撰文：范倩怡（2018年渣馬成績：3小時5分50秒）

我是一位護士，並非「朝九晚五」，作息不定時。上班要輪班工作，時間經常轉變。偶爾更要通宵工作。生活不止工作與訓練，要陪伴家人，跟朋友歡聚，進修等等。基本上，一天二十四小時的時間都不會夠用。光陰有限，更要好好分配。如何妥善分配時間，工作、練習、休息，並取得平衡，是一個高深的學問。

參加渣馬十年，從10公里、半馬，近3年成為全馬「常客」。

跑者生涯，原是繁忙。每星期7天，每天大約只睡4至6個小時，七天之中六天都要抽時間訓練，就算受傷仍會堅持練習，咬實牙關。通宵更工作，通常是先從早上7時工作到下午2時，接着晚上10時至翌晨7時。晚上10時上班前的幾小時，便得爭取時間練跑。不止是日常生活，旅行在外都會跑步。為求進步，不想放棄練跑時間，與跑友一起交流心得、互相支持和鼓勵，令大家都更有鬥志。

2018年定下「305」目標，訓練不能怠慢，就算輪班遇上通宵工作，也不能停步偷懶。

跑途從沒一路平坦，起起伏伏之間，中途一度想放棄。因為遇上樽頸位，意志頓時消沉，反覆思量着：「到底跑步，為了什麼？」

只是，每逢參加比賽贏得獎項，就不甘心埋沒自己的天份，隨即「充電」般重拾對跑步的熱誠。跑步不僅是興趣，更是減壓工具。日常工作，壓力四方八面而來，換上跑衫跑褲跑鞋，就踏上減壓之路。

而最最最重要，我最喜歡吃垃圾食物，不想做大肥婆，就要堅持跑步，保持體重，確保不會變胖。

去年全馬，在所屬組別及全港女子跑手中，均獲季軍，而且跑入330，亦有獎金。

十多年練跑，參加過大大小小的賽事與山賽，去年可算豐收。2018年渣馬，第三次應戰全馬賽。不久前在芝加哥馬拉松跑「313」，立下目標要在渣馬大躍進，跑入「305」。幸不辱命，渣馬剛好以3小時5分50秒完走，刷新個人紀錄，在香港女子跑手中名列第三，華人跑手中排第二。

渣馬成為里程碑，跟3小時大關一下子拉近，當然繼續挑戰下去。去年11月大阪馬拉松嘗試再突破，果然做到「Sub3」，2小時58分44秒刷新個人最佳成績。此外，2018年50km扶輪超級馬拉松，也刷新了香港紀錄。

大阪馬創PB，跑入3小時，無負刻苦訓練的心血。

如果沒有跑步，會有更多時間去玩，有更多時間跟家人及朋友相處。有了跑步，生活時間被佔據了一大塊，換來是我得到更大的成就感。從跑步，我學懂堅持與決不放棄的心，同時感染身邊人，一起同步，踏上前路。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】