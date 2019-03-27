【01SOLar．扶輪超馬】季尾傷患在所難免　齊跑接力絕對難得

來到跑季末，組隊跑接力甚艱難。 「01SOLar」正式成立，成員包括「Lady_R」隊員及幾位援將，「扶輪超馬」接力賽成為各位的第一擊。 由組隊到出賽之日，人腳依然出現變數，無他，連月的跑步生活令人積勞成疾，能夠「約齊腳」齊齊整整地跑，已經很幸運。

任何運動，看似孤軍作戰，磨練身心令自己變強；路途上，我們總會認識很多志同道合者，是朋友，更是一個社群，同玩同行，我們都是Sports Opinion Leader——「01SOLar」。

過去周日的扶輪超馬，01SOLar與Project 01跑手瑞斗組成聯隊，出戰50公里接力賽，寓比賽於聚會。然而，來到季尾，勤力的跑手們受傷患困擾，令這場接力賽的美好預想計劃行不通。

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柏林半馬前，Lulu藉今次接力賽試一試自己的狀態。

如意算盤本是這樣的：

8人的隊伍中， Lady_R「首席猛將兄」Sandy是「穩膽」，她曾於2017年奪得扶輪超馬組別亞軍，有往績有實力；越野跑女神Sara是「耐力保證」，配速穩定；再加最近接連在Jaybird 3公里賽、揹水一戰等都「有獎落袋」的01SOLar Doris，作為團隊骨幹；配合在Lady_R苦練多時的陳亭嘉、Lulu董嘉儀及山系女生Melody、Kayi、Avis等人組成接力隊。我們甚至幻想過，有機會「認真玩」至踏上頒獎台。

但，現實是，我們最後還是將「衝擊頒獎台」的目標，「微調」至enjoy the match就算。

Lady_R的「猛將兄」Sandy有更高目標，她參加了6小時挑戰賽，路途上互相打氣。

因為絕望真相是：

Sandy雖然經過連月比賽，難免積勞，但她還是想挑戰個人極限，所以早就報名6小時挑戰賽，她的位置由「有鏡頭有存在意義」的Project01跑手瑞斗頂上。

Sara則由HK100到逆走100之後，雙腳都一直帶傷，加上扶輪超馬後一周還要前往阿根廷Ushuaia參加130公里比賽，所以今次接力賽要忍腳。

Doris更誇張，來到季尾，她的傷患問題嚴重，針灸與物理治療兼休息，雙膝依然痛得跑動都有困難，我們不得不得動用到「01齊跑」跑步平台的「後台成員」阿來。

可是，這都是報名前計劃隊員的問題，最始料不及的是，來到比賽前一天，山系團隊Hikipedia的成員Avis行山時弄傷膝蓋，原本8人的團隊只有7人上場，Avis本來負責的里數，要分配予其他隊員。

果然，來到季尾，想齊齊整整一起跑步，都不是必然。

+ 6 + 5 + 4

扶輪超馬賽道只有約1公里，不斷繞圈。

互動氣氛強是扶輪超馬的一大特點。（大會圖片）

最後我們的分配如下：

第一棒：阿來（5公里）

第二棒：瑞斗（5公里）

第三棒：Melody（10公里）

第四棒：Lulu董嘉儀（5公里）

第五棒：Sara（14公里）

第六棒：陳亭嘉（5公里）

第七棒：Kayi（6公里）

第八棒：Avis（受傷退賽）

還好的是，這次01SOLar團隊未有人參加過扶輪超馬，正好享受接力賽的互動趣味。

山賽神人Sara有「耐力保證」，由於有隊友賽前缺陣，於是她自動請纓負責最長距離，盡現團隊精神。

圍繞龍和道和耀星街中環摩天輪下的賽道，一圈一公里，路程短短，卻有特色，最起碼是鬧市位置，氣氛相對熱鬧，跟平日大部份在城市外圍地區的賽事大大不同，加上路程短比賽時間長，卻站滿攝影師，「中槍率」極高，比賽的「存在感」奇高，對於瑞斗這類為影相而跑的人來說，絕對是佳音。

即使是Sara這類動輒一百幾十公里的越野跑手，她也說重複跑一段路14次，原來不如想像中沉悶，落場必會啟動認真模式的她，覺得每圈都能追近前面一、兩個跑手，十分有趣。陳亭嘉、董嘉儀和Kayi亦覺得，「氹氹轉」的比賽跟運動場那種繞圈不同，因為賽道兩旁站滿觀眾打氣，各有目標的跑手，每走一圈又會重遇，觀眾和跑手充滿互動，並非一尖而過，自然跑的更落力。如果略要挑剔的話，Melody希望大會不要只設即棄水杯，「非追時間」的跑手可以自備水杯斟水。

成績並非今次比賽的重點，能夠齊齊整整地一齊跑，享受比賽已經很開心。

總括而言，接力賽算是體驗扶輪超馬不錯的入門方法，唯獨比賽於季尾舉行，組隊不但考驗友情，更是身體狀態的一大指標。正所謂「人無事先做到世界冠軍」，希望各位應付跑季連場比賽之餘，都要好好保養身體，才能享受長跑的快樂。

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